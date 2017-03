Kohlefaserspezialist SGL nach Neuausrichtung vorsichtig optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

FRANKFURT/WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon peilt nach einer deutlichen Schrumpfkur und seiner strategischen Neuausrichtung in 2017 wieder Zuwächse an.



Nach dem Verkauf von verlustreichen Geschäftsbereichen seien die Voraussetzungen für eine Rückkehr zu profitablem Wachstum geschaffen worden, kündigte Vorstandschef Jürgen Köhler am Dienstag in Frankfurt an.

Der Konzernumsatz soll nach Prognose des Managers im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Beim Konzernergebnis wird bei den fortgeführten Aktivitäten wie im Vorjahr ein Verlust im mittleren zweitstelligen Millionenbereich erwartet.

2016 hatten die Wiesbadener unter dem Strich inklusive der zum Verkauf stehenden Verlustbringer ein Minus von 111,7 Millionen Euro in den Büchern stehen nach 295 Millionen Euro im Jahr zuvor. Der Umsatz ging um drei Prozent auf knapp 770 Millionen Euro zurück.