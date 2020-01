Kohleausstieg kommt zu langsam und zu spät: Kohlekompromiss geplatzt, nächste Bundesregierung muss nachbessern

Berlin (ots) - Zur Einigung des Bundes und der Kohleländer vom 15. Januar 2020zum Kohleausstieg sowie zur heutigen Pressekonferenz ehemaliger Mitglieder dersogenannten Kohlekommission, äußert sich der Bundesgeschäftsführer der DeutschenUmwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner, wie folgt:"Der vor einem Jahr mühsam erzielte gesellschaftliche Kompromiss zumKohleausstieg wurde von der Bundesregierung und den Kohleländern aufgekündigt.Die vereinbarten Klimaschutzziele lassen sich mit dem nun vorgeschlagenenAbschaltplan nicht mehr erreichen. Die dringend notwendige Abschaltung derschmutzigsten Braunkohlekraftwerke noch in 2020 wurde zum größten Teil auf 2030bis 2038 vertagt. Mit Datteln 4 wird entgegen der Empfehlungen derKohlekommission ein weiteres Steinkohlekraftwerk ans Netz gelassen. DieseEntscheidung ist völlig aus der Zeit gefallen.Ein Plan zum konsequenten Ausbau der Erneuerbaren Energien auf mindestens 65Prozent der Stromproduktion bis 2030 fehlt weiterhin. Stattdessen legt dieBundesregierung dem dringend notwendigen Ausbau der Windenergie am Lande durchdie unsinnige Abstandsregelung weitere Steine in den Weg. Wenn Bund undKohleländer ihre Entscheidung nicht umgehend korrigieren und zu einem schnellen,stetigen Kohleausstieg wie vereinbart zurückkehren, muss die nächsteBundesregierung ein neues Gesamtpaket verabschieden, mit dem die Klimazielewirklich erreicht werden können. Die Deutsche Umwelthilfe fordert denvollständigen Kohleausstieg bis 2030."Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe , www.facebook.com/umwelthilfe ,www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4497739OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell