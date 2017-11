Kohleausstieg durch Limitierung von Betriebsstunden und Abschaltungen umsetzen

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert anlässlich dermorgigen letzten Runde der Sondierungsgespräche zu Energie und Klimaden sofortigen Einstieg in den Kohleausstieg, um das Klimaziel 2020zu erreichen - Versorgungssicherheit nicht gefährdet - SozialeAbfederung an Kraftwerksstandorten möglichMit Betriebsstunden-Limits und ersten Abschaltungen vonKohlekraftwerken ist das Klimaziel 2020 noch zu erreichen. DieDeutsche Umwelthilfe (DUH) fordert deshalb eine Begrenzung auf 4000Betriebsstunden pro Jahr für alle Braunkohlekraftwerke, die älter als20 Jahre sind. Diese haben einen schlechteren Wirkungsgrad und stoßenmehr klimaschädliches Gas aus als neuere Anlagen undSteinkohlekraftwerke. Bei den Braunkohlekraftwerken können besondersviele Treibhausgase eingespart werden. NebenBetriebsstunden-Begrenzungen müssen aber auch Stilllegungenvorgenommen werden. Um das Klimaziel 2020 zu erreichen, müssen bis2020 Kapazitäten von mindestens 10.000 Megawatt stillgelegt werden.Stand März 2017 sind Braun- und Steinkohle-Kapazitäten von 5000Megawatt zur Stilllegung bei der Bundesnetzagentur angemeldet. Diesegehen bis 2019 vom Netz. Bis 2020 muss noch einmal die gleiche Menge- vorrangig durch Stilllegung der ältesten Kraftwerke zuerst -folgen."Die Politik muss handeln, wenn Deutschland beim Klimaschutzglaubwürdig bleiben will", fordert Sascha Müller-Kraenner,Bundesgeschäftsführer der DUH. "Noch besteht die Chance, durch eineintelligente Kombination von Betriebsstunden-Begrenzungen undzusätzlichen Abschaltungen von Kohlekraftwerken die Klimaziele zuerreichen."Europaweit bestehen Überkapazitäten am Strommarkt. Deutschlandexportierte in den letzten Jahren zehn Prozent seines Stroms. "EineReduktion des Kohlestroms ist ohne Abstriche bei derVersorgungssicherheit möglich", unterstreicht Peter Ahmels,Bereichsleiter Energie und Klimaschutz bei der DUH. "Mit demBetriebsstunden-Limit können zudem harte Brüche an vielenKraftwerksstandorten vermieden werden. Der Transformationsprozess wegvon der Kohle kann besser geplant und soziale Anpassungsmaßnahmen indie Wege geleitet werden. Parallel muss der Ausbau der ErneuerbarenEnergien bis 2020 verdoppelt werden."Hintergrund:Bereits 2009 wurde das jetzige Klimaziel von der damaligenschwarz-gelben Regierung nach den Meseberger Beschlüssen 2007formuliert und von jeder folgenden Regierung erneut bestätigt. Biszum Ziel, 40 Prozent weniger Treibhausgas im Jahr 2020 gegenüber1990, fehlen noch mehr als zehn Prozent. Umgerechnet bedeutet daseine Reduktion von 150 Millionen Tonnen Treibhausgas, die bis 2020noch erreicht werden muss. Die Reduktion ist am billigsten undeffektivsten bei Kohlekraftwerken zu erreichen. Kohle ist derschmutzigste Energieerzeuger überhaupt: Deutsche Kohlekraftwerkestoßen jährlich 270 Millionen Tonnen klimaschädliches CO2 aus.Links:Mehr Informationen zum Engagement der Deutschen Umwelthilfe gegenKohlekraft: http://www.duh.de/projekte/kohle/Positionspapier "Die nächsten Schritte der Energiewende:Forderungen der Deutschen Umwelthilfe": http://l.duh.de/p171108Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deDr. Peter Ahmels, Leiter Energie und Klimaschutz030 2400867-91, 0151 16225863, ahmels@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell