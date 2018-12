Kohleausstieg: Handwerk sieht sich bei Strukturwandel vernachlässigt

BERLIN (dpa-AFX) - Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sieht die Branche beim Strukturwandel in den von einem Kohleausstieg betroffenen Regionen vernachlässigt.



Er zeigte sich verwundert darüber, dass die Kohlekommission mit dem Handwerk noch nicht über die Schaffung neuer Jobs etwa in der Lausitz oder im Rheinischen Revier gesprochen habe. "Das ist fatal. Denn hier geht es um eine Strukturfrage in den Regionen, bei der das Handwerk eine entscheidende Rolle spielt", sagte Wollseifer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir können den Strukturwandel nicht nur mit der Ansiedlung von Bundesbehörden in den betroffenen Regionen lösen.

Die von der Regierung eingesetzte Kommission zum Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung will ihr Konzept für den Kohleausstieg erst Ende Januar oder Anfang Februar vorlegen - und damit später als geplant. Auf Druck vor allem der ostdeutschen Kohleländer soll zunächst eine Arbeitsgruppe innerhalb der Kommission weitere Vorschläge für einen Strukturwandel in der Lausitz sowie im Mitteldeutschen und Rheinischen Revier erarbeiten./hoe/DP/men