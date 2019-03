Kohl’s: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Kurs der Aktie Kohl's steht am 23.03.2019, 19:47 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 67,08 USD. Der Titel wird der Branche "Kaufhäuser" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Kohl's nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Kohl's liegt mit einem Wert von 11,2 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 72 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Multiline-Einzelhandel" von 40,02. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Für Kohl's liegen aus den letzten zwölf Monaten 7 Buy, 5 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Kohl's-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 80,18 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (67,03 USD) könnte die Aktie damit um 19,62 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Kohl's-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kohl's aktuell 3,94. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel". Kohl's bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.