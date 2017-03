Kofler & Kompanie mit neuer Leitung im Human Resources Bereich

Berlin (ots) - Das internationale Premium CateringunternehmenKofler & Kompanie erhält Verstärkung im Personalbereich: Seit 1. März2017 ist Anne Wittwer Head of Human Resources und übernimmt damit dieLeitung des Personaldepartments der deutschen Gesellschaft."Mein Ziel für die neue Position ist es, meine Erfahrungen aus derStartup-Welt mit den Bedürfnissen von Kofler & Kompanie zu verknüpfenund die Innovationsfreude des Unternehmens auch auf diePersonalarbeit zu übertragen. Es ist wichtig, dass wir uns weiterhinals attraktiver Arbeitgeber präsentieren, um mit unserem bestehendenTeam und neuen Kollegen den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerechtzu werden", so Anne Wittwer.Die gebürtige Berlinerin verfügt über langjährige Erfahrungen imBereich Human Resources, unter anderem war sie als Head of HumanResources bei yd.yourdelivery (lieferando) für die Etablierung undOptimierung von Personalprozessen sowie für die Einführung undUmsetzung neuer HR-Instrumente verantwortlich. Zuvor konnte sie alsHR & Payroll Manager International bei Rocket Internet wertvolleStartup-Erfahrungen sammeln. Auch für die BerlinerOnline-Vermittlungsplattform Wimdu war die studierte Diplom-Kauffrauim HR-Bereich tätig."Als führendes Cateringunternehmen wollen wir den Wandel in derBranche aktiv mitgestalten. Mit unserem Online-Angebotstool fürEventanfragen oder auch durch die Gründung von White Rabbit Fund zurFörderung von innovativen Gastro-Startups zeigen wir, dass wir stetigam Puls der Zeit agieren", so KP Kofler, CEO und Gründer von Kofler &Kompanie. Diesen Anspruch gilt es nun, auch im Personalbereich desUnternehmens widerzuspiegeln, insbesondere im Bereich Recruitingsollen neue Wege zur Ansprache von potenziellen Mitarbeitern gefundenund umgesetzt werden."Wir freuen uns sehr, mit Anne Wittwer eine bestens vernetzte undinnovationsbegeisterte Führungspersönlichkeit für unser Unternehmengewonnen zu haben und freuen uns auf frischen Wind und neue Akzentefür unser Human Resources Team", so KP Kofler abschließend.Hier geht's zum Online-Angebotstool:http://www.koflerkompanie.com/catering-angebotInformationen zum White Rabbit Fund: http://whiterabbitfund.com/Über Kofler & Kompanie:Als kulinarischer Wegweiser und einer der führenden Anbieter vonPremium-Cateringdienstleistungen betreibt Kofler & Kompanie exklusiveEventlocations, Restaurants und Cafés auf nationaler undinternationaler Ebene, sowie auch den Airport Club Frankfurt.Gegründet wurde das Unternehmen 1991 von KP Kofler. Die Wurzeln desPremium-Caterers reichen allerdings bis ins Jahr 1823 zurück, in demdie Stadtbäckerei Kofler in Bad Homburg als Hoflieferant desdeutschen Kaisers tätig war. Mit Standorten in den sechs größtendeutschen Städten sowie in London, Moskau, Rio de Janeiro, Sao Paulo,Shanghai und Doha bietet der Food Entrepreneur komplette Lösungen imBereich Event Catering, Gastronomie, Sports Hospitality und LegacyBusiness. Kofler & Kompanie hat 2016 folgende Auszeichnungenerhalten: "Caterer des Jahres" verliehen vom Branchenmagazin RollingPin, FAMAB Award "Best Catering" und den Fiylo Sonderpreis verliehenan KP Kofler.Pressekontakt:Kofler & KompanieKristin PoschHead of Marketing & PRLinkstraße 1210785 BerlinE: kposch@koflerkompanie.comT: +49 30 25 92 89 35 / +49 151 195 076 36Original-Content von: Kofler & Kompanie GmbH, übermittelt durch news aktuell