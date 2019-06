Köstliches Österreich: zum Genuss reisen!

Straß im Straßertale (ots) - Kulinarische Entdeckungsreisen durch ÖsterreichsRegionen:Immer mehr "reisende Genießer" sind bei Ausflügen und Urlauben auf der Suchenach regionalen Kostbarkeiten Österreichs: nach besonderen Produkten, alten undneuen Rezepten, sinnlichen Eindrücken und interessanten Kultur-Begegnungen. Dieengagierten Gastgeber von "Genuss Reisen Österreich" sind Genuss-Hotels &Restaurants, Genuss-Destinationen und Genuss-Produzenten - sie alle begeisternEntdeckungsfreudige mit speziellen Genussprogrammen für die kulinarischeReisedestination Österreich und die Schätze ihrer Region.Genuss-Hotels & Restaurants:In Niederösterreich werden Entspannung und kulinarischer Genuss im Penthouse-SPAdes "Gartenhotel und Weingut Pfeffel (http://www.pfeffel.at/)" in Dürnstein,Wachau, auch mit Weinseminaren und Weinveranstaltungen sowie exklusiveRiedenwanderungen angeboten."Verkosten & Gustieren" im Boutiquehotel 'Das WeinSpitz'(https://donabaum.at/das-weinspitz/) in Spitz an der Donau, Wachau, und einenBlick auf die ältesten Rieden der Wachau genießen: Mit seiner Lage in Spitz ander Donau bietet das Weingut Donabaum "In der Spitz" den idealen Ausgangspunktfür eine individuelle Entdeckungsreise durch die Wachau.Die "Brandner Schiffahrt (http://www.brandner.at/)" präsentiert die Wachau ausder Entdecker-Perspektive! Die "MS Austria" befährt die Donau täglich bis EndeOktober zwischen Krems und Melk. Frisch zubereitete kulinarische Gaumenfreudenund Wachauer Weine garantieren unvergessliche Augenblicke an Bord des schönstenAusflugsschiffes.Kulinarische Auszeit im Gut Pössnitzberg (http://www.poessnitzberg.at/) inLeutschach an der südsteirischen Weinstraße, einem Gutshotel mitWeinthemen-Zimmern. Sekt- und Weinverkostungen laden ein, gemütliche Stundenentspannt mit Wissen zu füllen. Im Restaurant "Kreuzwirt" werden Gäste mitkulinarischen Köstlichkeiten aus der Region verwöhnt.Kulinarik, Wein & Seesaibling im Hotel Kogler (http://www.hotelkogler.at/), BadMitterndorf, Steiermark, bekannt für die zeitgemäß-heimische Küche mit Produktenaus der Region und Kräutern aus dem eigenen Garten. Im Sommer ist es hier idealfür traumhafte Ausflüge in die Seenregion des Ausseerlandes, um dietraditionelle Sommerfrische zu erleben! Der Bauernherbst lädt zum Almwandernein."Schäferstündchen" im Panoramahotel Gürtl (http://www.hotel-guertl.at/) in Hausim Ennstal, Steiermark: Hotelier Peter Gürtl begleitet als geprüfter Bergführerdrei Mal pro Woche seine Gäste in die heimische Berg- und Wanderwelt. Eines derWanderthemen ist "Auf den Spuren des Schäfers in der Genussregion Ennstal Lamm"und beinhaltet Wanderungen am Schafsinn-Rundwanderweg mit Schaf-Picknicksackerl,Besuch der Lodenwalkerei, Lammdinner und geführten Genusswanderungen.See Spa & Kulinarik im Seehotel Enzian (http://www.seehotelenzian.at/) an derSonnenseite des Kärntner Weissensees: Familie Cieslar bietet eine Vielzahl anregionalen Schmankerln und naturbelassenen Produkten. Gäste finden hierKulinarik-Angebote wie das "Paradies am Weissensee"."Schlierbach Genießen" im SPES Hotel Schlierbach (http://www.spes.co.at/),Oberösterreich: Egal ob Gaumenfreuden, Bewegungshunger oder Wissensdurst -Genuss zieht sich wie ein roter Faden durch das Angebot der Region OberesKremstal, mit einer Dichte an kulinarischen Angeboten. Gäste erwartet im SPESHotel ein spannender Dunkelgenussraum.Haubengekrönte Küche im Hotel & Restaurant Obauer (http://www.obauer.com/) inWerfen, Salzburg! Bei den charmanten Gastgebern Karl & Rudolf Obauer genießenGäste einzigartige Gaumenfreuden mit Produkten aus der Region wie zum BeispielWerfener Lamm vom Bio-Bauern. Kulinarische Klassiker des Hauses sindForellenstrudel, Wallergröstl, Werfener Lamm oder Topfen-Zitronencreme.Das Hotel-Gasthof Klammstein (http://www.gasthof-klammstein.com) der FamilieFritzenwanker in Dorfgastein, Salzburg, bietet mit "Kulinarischen Verwöhntagen"ein Angebot, das mit eigener Landwirtschaft stark regional verwurzelt ist. Gästeschmecken das beim traditionellen "Huatess'n" oder beim Bauernherbst mitPfandlwoche.Genusswanderungen und Gourmet-Erlebnis im Hotel Schrofenstein(http://www.schrofenstein.at/), Landeck, Tirol: Gäste können hier entlang einerder 4 Genussrouten wandern oder den Landecker Frischemarkt besuchen und Produkteheimischer Bauern verkosten. Regionale Produkte wie die "Stanzer Zwetschke"werden im Restaurant Schrofenstein kulinarisch verfeinert. Im Rahmen der"GenussWerkStatt" wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, bereits vergesseneSpezialitäten wieder zu entdecken."Gourmet & Mohr" bietet die Familie Ruepp im Hotel "Zum Mohren"(http://www.hotel-mohren.at/) in Reutte, Tirol, an. Mit einer großen Auswahl vonheimischen Nahrungsmitteln zaubern Küchenchef Thomas und sein Team feinsteKreationen aus der österreichischen Küche auf den Teller, eine "Weinreise" durchÖsterreich mit Spitzenweinen der besten österreichischen Winzer verwöhnt dieWeinliebhaber unter den Gästen.Im Hotel Goldener Berg (http://www.goldenerberg.at/) in Lech am Arlberg bestichtdie ausgezeichnete Hauben-Küche, das großzügige Wellness-Angebot und dasGLYX-Prinzip: Eine Lebensweise, die gesund ist, schmeckt und glücklich macht.Gäste können an Kochkursen mit dem Küchenchef teilnehmen, am morgendlichenVital-Programmpunkt im Alpin Spa oder geführten Wanderungen mit Trainern undMountain Guides.Genuss-Destinationen:Der Tourismusverband Naturgenuss Pamhagen (http://www.tourismus-pamhagen.at/)bietet Urlaubsgenuss mit viel Freiraum: Das Hotel und Feriendorf VILA VITAPannonia bietet auf 200 Hektar Wohlfühlen und Genießen an. Der"NaturGenussErlebnisweg" bietet ideale kurze Strecken auch für Radfahrer jedenAlters an.'Best Of Kamptal' im Ursin Haus Langenlois (http://www.ursinhaus.at/): Hierkönnen Gäste Wein, Lebenslust & Kultur bei einer genussvollen Weinverkostungerleben. In der Vinothek Ursin Haus sind 57 Kamptaler Winzer mit mehr als 250Weinen vertreten! Sekt, Edelbrände, Traubensäfte sowie Genussprodukte aus demWaldviertel vervollständigen das Angebot.Der renommierte Weinort Straß im Straßertale im Kamptal lädt ab Mai jedenSamstag zu "Straßer Wein-Wochenenden" mit von Winzern geführtenRiedenwanderungen ein. Höhepunkt ist am 31. August der Weinevent "GaisbergUncorked (http://www.weinkontraste.at/)", wo von der "Weinkontraste-VinothekStraß" die besten Weine der Top-Lage Straßer Gaisberg präsentiert und bei einemWeinkulinarium kulinarisch begleitet werden.Ein Erlebnis rund um Rebe, Traube und Wein wird im Vino Versum Poysdorf(http://www.vinoversum.at/) angeboten - die "Wein+Trauben-Welt" ladet Besucherein, die Welt der Traube von der Kunstgeschichte über die Religion bis zurVermarktung des Weines zu erkunden.Bei der großen Genusstour in der Vinofaktur Genussregal(http://www.genussregal.at/) in Vogau, Südsteiermark erfahren Gäste gebündelt,wie Honig, Wein, Essig oder Schinken sowie viele weitere Produkte hergestelltwerden. Mittels Filmen, Hörstationen, Schautafeln und 40 individuellenVerkostungs-Stationen kann in direkt in die Region eingetaucht werden.Bier-Reisen in die Mühlviertler Region Freistadt, mit der einzigartigenBraucommune: "Freistadt entdecken" können Gäste bei 2 Nächtigungen, Biermenü,Führung in der Braucommune und Wanderkarte ab EUR 135,-- pro Person im Hotel zumGoldenen Hirschen (http://www.hotels-freistadt.at/), Freistadt,Genuss-Produzenten:Leidenschaft für Öl bei der Ölmühle Fandler (https://www.fandler.at/) in Pöllau,Steiermark: Bei einer Ölpräsentation wird Gästen von der Geschichte der Ölmühleerzählt, über Rohstoffe, Produktionsweise und das Fingerspitzengefühl derPressmeister."Alle Leidenschaft dem feinen Geschmack" in der Käsemacherwelt Heidenreichstein(http://www.kaesemacherwelt.at/), Niederösterreich: Besucher erleben hautnah dieSchnitt-, Weich- und Frischkäse-Produktion. Im Rahmen einer geführtenBesichtigung durch die Schaukäserei gibt es zahlreiche Verkostungsstationen zurDegustation der Käse- und Antipasti-Spezialitäten.Exklusive Kochkurse in Wien: Der Eventkoch Thomas Hüttl(http://www.kochkurs-wien.at/) macht in seinem Kochatelier mitten in Wien nahedes berühmten Naschmarktes Appetit auf Kochen & Genuss! Bei den Wochenendkursennimmt er Gäste auf eine einzigartige Reise durch die Welt der Wiener Kulinarikmit!Nähere Informationen zu kulinarischen Entdeckungsreisen in Österreichs Regionen& der Bestellung von "Genussgutscheinen": www.genussreisen-oesterreich.atKontakt:Genuss Reisen ÖsterreichHermann Paschinger+43 2735 5535-0info@genussreisen-oesterreich.atwww.genussreisen-oesterreich.athttp://www.facebook.com/GenussReisenOriginal-Content von: Genuss Reisen Österreich, übermittelt durch news aktuell