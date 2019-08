Ein Körnchen Wahrheit: Die Cambodian Rice Federation (CRF) bittet die Europäische Union, die Existenzgrundlagen von einer halben Million Familien zu schützen

Phnom Penh (ots/PRNewswire) - - In den ersten sechs Monaten desJahres 2019 hat Kambodscha über 93.000 Tonnen Reis in die EuropäischeUnion (EU) exportiert. Das ist zwar viel Reis, aber nur knapp dieHälfte des Volumens, das im selben Zeitraum 2018 exportiert wurde.Per 1. Januar des laufenden Jahres hat die EU Einfuhrzölle fürkambodschanischen Reis auferlegt, um die inländischen Produzenten zuschützen. Die meisten der 500.000 Familien in Kambodscha, die sichihren Lebensunterhalt mit dem Anbau von Jasminreis und langkörnigemDuftreis mühsam verdienen müssen, haben dies besonders stark zuspüren bekommen, obwohl diese Sorten geografisch bestimmt sind undnicht direkt mit Produkten, die in der EU angebaut werden,konkurrieren.Als wäre dies nicht schon schmerzhaft genug, erwägt die EU nunauch noch, die Initiative "Alles außer Waffen" (EBA) zurückzuziehen.Im Rahmen dieses Handelsabkommens können Güter aus Kambodscha undanderen Entwicklungsländern zollfrei in die EU eingeführt werden. DieEU-Gesetzgeber drohen damit, das Abkommen zu beenden, um sopolitische Reformen in Kambodscha erzwingen zu können. Einepolitische Abreibung würde einem eigentlichen Ausbluten der Industriesowie der Lebensform der Betroffenen gleichkommen.Seit 2001 hat die EBA nicht nur den Warenverkehr für Kambodschaerleichtert, sondern auch eine Plattform bereitgestellt, auf derenBasis eine ganze Volkswirtschaft Wachstum und Wohlstand in einemimmer anspruchsvolleren Weltmarkt sicherstellen konnte.Kambodschanischer Reis wird im Einklang mit den internationalenStandards produziert und die Cambodian Rice Federation (CRF)unterstützt Produzenten mit Programmen, die darauf ausgelegt sind,ethische, verantwortungsbewusste und nachhaltige Abbaumethoden zufördern. Das Ziel davon ist es, ein System zu fördern, dass fair istund zu einem klaren Vorteil für die Anbauer führt.Kambodscha erweitert insbesondere den Anbau gemäß den Standardsder Sustainable Rice Platform (SRP). Die Sorten werden gemäß strengenVoraussetzungen angebaut, die Produktstandard undFair-Trade-Zertifizierungen entsprechen. Bio-Reis (SRP) ist gemäß denSpezifikationen von UNEP und dem International Rice ResearchInstitute (IRRI) frei von Schadstoffen in Bezug auf kommerzielleDüngemittel und Pestizide. Er wird mittels umweltbewussterAnbaumethoden sowie unter gerechten Arbeitsbedingungen produziert.Bessere Möglichkeiten für Frauen und eine Strategie zwecks wirksamerKlimawandelanpassung gehören zu den vielen Vorteilen zugunsten vonAnbaugemeinden.Ohne die EBA werden diese Bemühungen im Sand verlaufen. Die CRFbittet die EU, die Existenzgrundlagen von einer halben MillionFamilien sowie die Arbeit zu schützen, die wir gemacht haben und dieIhren Respekt, den Respekt der Konsumenten und den Respektderjenigen, denen wir dienen, verdient hat.Bemühen Sie sich nur um ein Körnchen Wahrheit, bevor Sie handeln.Informationen zu CRF:http://www.crf.org.kh/?page=front&lg=kh&lg=enPressekontakt:CRF-Sekretariat, Generalsekretär, Herr Lun Yeng, Tel.: +855 17 728728, E-Mail:lunyeng@gmail.comOriginal-Content von: The Cambodian Rice Federation (CRF), übermittelt durch news aktuell