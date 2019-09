Körber erwirbt Mehrheit an Cohesio Group und baut Geschäft mit Sprach- und Robotiklösungen aus (FOTO)

Hamburg/Melbourne (ots) -Mit der Übernahme der Mehrheitsanteile an der Cohesio Group Ltd.stärkt der internationale Technologiekonzern Körber seinGeschäftsfeld Logistik-Systeme. Das australische Unternehmen ist einführender Integrator von sprachgesteuerten Lösungen und autonomenmobilen Robotik-Lösungen (AMR) für die Logistik. Die Akquisitionwurde mit Wirkung zum 20. September 2019 abgeschlossen.Die Cohesio Group mit Hauptsitz in Melbourne hat sich in wenigenJahren zu einem führenden Anbieter von sprachgesteuerten undrobotergestützten Softwarelösungen für die Logistikindustrieinsbesondere im Asien-Pazifik-Raum (APAC) etabliert. Cohesio wird dasbestehende Sprachlösungsgeschäft des Geschäftsfelds mit seinerführenden Marke Voiteq ergänzen und eines der weltweit größten underfahrensten Honeywell "Vocollet Voice"-Integrations-Teamsverstärken. Cohesio hat zudem bei der Einführung von AMR-Lösungen inder APAC-Region Pionierarbeit geleistet."Mit Cohesio untermauern wir unseren Anspruch 'Marktführerschaftdurch Technologieführerschaft' auch in den zukunftsweisendenBereichen der Sprach- und Robotertechnologie", sagt Stephan Seifert,Vorstandsvorsitzender der Körber AG. "Wir bauen damit zudem unserePräsenz in den besonders wachstumsstarken Märkten der APAC-Region ausund können unsere Kunden dort mit den besten Produkten und Lösungenfür die Supply Chain begeistern und unterstützen."Dirk Hejnal, CEO des Körber-Geschäftsfelds Logistik-Systeme,ergänzt: "Mit seinem breiten, technologieorientierten Produkt- undDienstleistungsportfolio passt Cohesio ideal zu uns und unserenWachstumsambitionen. Mit Cohesio sind wir noch besser in der Lage,unseren Kunden die richtigen Supply-Chain-Technologien anzubieten undsie weltweit zu bedienen. Das Cohesio-Team zeichnet sich durchUnternehmergeist und jahrelange Erfahrung mit Logistik-Technologienaus und legt zudem großen Wert auf eine gute Partnerschaft mit seinenKunden."Nishan Wijemanne, CEO der Cohesio Group Ltd., sagt: "Mit Körberhaben wir einen Partner gefunden, der uns helfen wird, die nächsteWachstumsphase zu beschleunigen. Körber bietet uns eine innovativeKultur, ein breiteres Portfolio an komplementärenSupply-Chain-Technologien und den Zugang zu Kundenbeziehungen aufglobaler Ebene. Die Cohesio-Gründer und das gesamte Team freuen sichsehr, Teil dieses internationalen Technologiekonzerns zu sein."Über KörberDie Körber AG ist die Holdinggesellschaft eines internationalenTechnologiekonzerns mit weltweit rund 10.000 Mitarbeitern. DerKonzern vereint technologisch führende Unternehmen mit mehr als 100Produktions-, Service- und Vertriebsstandorten. Körber verbindet dieVorteile einer weltweit präsenten Organisation mit den Stärkenhochspezialisierter und flexibler mittelständischer Unternehmen.Diese bieten ihren Kunden Lösungen, Produkte und Services in denGeschäftsfeldern Körber Digital, Logistik-Systeme, Pharma-Systeme,Tissue und Tabak.Über Körber Logistik-SystemeDas Geschäftsfeld Logistik-Systeme des Körber-Konzerns istführender Anbieter vollintegrierter Anwendungen zur Optimierungkomplexer interner und externer Logistikprozesse. Unter der DachmarkeKörber Logistics liefert das Geschäftsfeld digitalisierte Lösungenfür die Smart Factory (Produktionslogistik), das Warehouse,Distributionszentren, E-Commerce und die Steuerung der gesamtenLieferkette. Die Dachmarke vereint in drei Geschäftsbereichen dieUnternehmen Aberle und Consoveyo (Systemintegration), Langhammer undRiantics (Produktlösungen) sowie Aberle Software, Cirrus Logistics,DMLogic, HighJump, Inconso und Voiteq (Software). Diese bieten einumfassendes Produkt- und Serviceangebot von der Systemintegrationüber Lager-, Palettier-, Depalettier- und Fördertechnik bis hin zuSoftware.Über Cohesio GroupDie Cohesio Group ist ein führender Anbieter vonTechnologielösungen, die eine schnelle Optimierung vonArbeitsabläufen und Prozessen ermöglichen. Zusätzlich berät Cohesioauch bei strategischen Konzepten. Mit Niederlassungen im gesamtenasiatisch-pazifischen Raum realisiert die Cohesio Group innovativeTechnologie-Transformationen, die sich über die gesamteWertschöpfungskette und Logistik erstrecken. CohesiosUnternehmenslösungen reichen von sprachgesteuerten Technologien bishin zu Mobilitätslösungen der neuesten Generation wie autonomeRoboter.Weitere Informationen unter www.koerber.com,www.koerber-logistics.com und www.cohesiogroup.comPressekontakt:Matthias MezeleSenior Manager KonzernkommunikationKörber AGTel.: +49 40 211 07 364E-mail: matthias.mezele@koerber.deJörg HermesSenior Manager KonzernkommunikationKörber AGTel.: +49 40 211 07 236E-mail: joerg.hermes@koerber.deRachita NaikDirector of MarketingCohesio GroupTel.: +61 423 431 894E-mail: rachita@cohesiogroup.comOriginal-Content von: Körber AG, übermittelt durch news aktuell