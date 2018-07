Körber erwirbt IIoT-Spezialist connyun und stärkt seine digitale Kompetenz (FOTO)

Hamburg/Berlin/Karlsruhe (ots) -- Das Karlsruher Start-up wird Teil des Geschäftsfelds KörberDigital und von einem erfahrenen Managementteam aus beidenUnternehmen geführt- connyun, gegründet 2016 und zuvor im Besitz der KUKA AG, liefertzukunftssichere Anwendungen, Plattformkomponenten und Services fürdas Industrial Internet of Things (IIoT)Mit der Übernahme von connyun stärkt der internationaleTechnologiekonzern Körber seine digitale Kompetenz deutlich. DieTransaktion wurde mit Wirkung zum 29. Juni 2018 abgeschlossen.Das Start-up connyun wurde 2016 gegründet und ist Anbieter einerIndustry 4.0 "Platform as a Service" (PaaS)-Lösung. Das Unternehmenhilft bei der industriellen Digitalisierung durch die Kombination vonProduktions-Know-how und IIoT-Know-how und kreiert pragmatische,einfach anwendbare Softwarelösungen. connyun konzentriert sich aufdie Bereiche IIoT Cloud Software, Connectivity, Big Data Technologyund Data Science sowie Industry 4.0 Consulting. Die Dienstleistungenkönnen die Effizienz und Flexibilität von Maschinen, Anlagen unddamit der kompletten Produktion steigern. Die Anwendungen von connyunermöglichen es Kunden, ihre Logistik- und Produktionsprozesse zuoptimieren."Die digitale Weiterentwicklung unseres Konzerns - undinsbesondere unserer kundenorientierten Aktivitäten - wird unserenAnspruch auf Marktführerschaft durch Technologieführerschaft weiterunterstützen, denn unser Ziel ist es, bei unseren Kunden erste Wahlfür innovative, technologisch führende und digitale Lösungen zuwerden", betont Stephan Seifert, Vorstandsvorsitzender der Körber AG."Mit Körber Digital und nun dem Team von connyun machen wir einengroßen Schritt auf dem Weg zu einem führenden, kundenorientierten unddigital ausgerichteten Industriekonzern. connyuns Digital-Expertenwerden mit ihrer Kompetenz in IIoT-Lösungen nicht nur Körber Digitalunterstützen, sondern alle unsere Geschäftsfelder - so profitierenunsere Kunden letztlich von der gebündelten Kompetenz in dediziertendigitalen Produktangeboten.""Das sind spannende Neuigkeiten für Körber Digital und ist einegroßartige strategische Ergänzung für uns. Wir freuen uns, alle neuenKollegen von connyun bei Körber Digital begrüßen zu dürfen", sagtStefano Di Santo, CEO von Körber Digital. "Diese wertvolle Ergänzungbedeutet eine Beschleunigung unserer digitalen Kompetenz und einenKapazitätsaufbau im Geschäftsfeld in Berlin."Über KörberDie Körber AG ist die Holdinggesellschaft eines internationalenTechnologiekonzerns. Der Konzern vereint technologisch führendeUnternehmen mit mehr als 130 Produktions-, Service- undVertriebsgesellschaften. An Standorten rund um den Globus verbindetKörber die Vorteile einer weltweit präsenten Organisation mit denStärken hochspezialisierter und flexibler mittelständischerUnternehmen, die ihren Kunden Lösungen, Produkte und Services in denGeschäftsfeldern Automation, Logistik-Systeme, Pharma-Systeme, Tissueund Tabak sowie Unternehmensbeteiligungen und Körber Digitalanbieten,Über Körber DigitalKörber Digital gestaltet und forciert die digitaleWeiterentwicklung des Körber-Konzerns. Das Geschäftsfeld ist einNukleus für digitale Innovation und neue digitale Geschäftsmodelle -und damit zentrale Anlaufstelle für alle Themen rund um dieDigitalisierung des Konzerns. Angesiedelt im deutschenStart-up-Hotspot Berlin, verbindet Körber Digital Schnelligkeit undUnternehmergeist eines Start-up- Unternehmens mit der langfristigenstrategischen Ausrichtung des Körber-Konzerns. Körber Digital hatsich zum Ziel gesetzt, an der Spitze der digitalen Revolution derIndustrie zu agieren.Über connyunDie connyun GmbH wurde 2016 als Tochterunternehmen der KUKA AGgegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Karlsruhe, wo es vonder Zusammenarbeit mit benachbarten Universitäten,Forschungsinstituten und mittelständischen Produktionsunternehmenprofitiert. Seit Januar 2017 wurde das Team kontinuierlich aufmittlerweile 30 Mitarbeiter erweitert. Im Mittelpunkt desProduktportfolios von connyun stehen Standard-Software-Anwendungenfür Industrial IoT. Ergänzt werden diese durch Data-Science- undBeratungsprojekte, die den Kunden helfen, das volle Potenzial derconnyun-Lösungen auszuschöpfen.Weitere Informationen finden Sie unter www.koerber.de undhttps://www.connyun.com/Pressekontakt:Ansprechpartnerin:Daniela KalmbachSenior Managerin KonzernkommunikationKörber AGTel.: +49 40 211 07 347Mob.: +49 151 52 420 229E-Mail: daniela.kalmbach@koerber.deOriginal-Content von: Körber AG, übermittelt durch news aktuell