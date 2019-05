KörberHaus: Spatenstich für neues Kultur- und Begegnungszentrum (FOTO)

Hamburg Bergedorf (ots) -Mit einem symbolischen Spatenstich starteten am 21. Mai 2019 um10.30 Uhr der Vorsitzende der Körber-Stiftung Dr. Lothar Dittmer,Bezirksamtsleiter Arne Dornquast und der Geschäftsführer derSprinkenhof GmbH Martin Görge den offiziellen Baubeginn desKörberHauses. Das KörberHaus ist als Kultur- und Begegnungszentrumein zentrales Projekt im Fördergebiet Bergedorf-Süd, das imRahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung festgelegt ist.Dr. Lothar Dittmer, Vorsitzende der Körber-Stiftung: "DieserSpatenstich markiert die Fortsetzung des nachhaltigen Engagements derKörber-Stiftung in Bergedorf - an neuem Ort und mit starken Partnern.Wir bleiben dem Bezirk als Heimat unseres Stifters Kurt A. Körber undWiege unserer Stiftung auch in den kommenden Jahrzehnten verbunden."Arne Dornquast, Bezirksamtsleiter Bergedorf: "Dies ist ein ganzbesonderer Spatenstich für mich, denn hier entsteht ein ganzbesonderes Haus für Bergedorf und dies in vielerlei Hinsicht.Angefangen bei der starken öffentlich-privaten Partnerschaft zwischenBezirk und Stiftung, über die unterschiedlichen Nutzer und das darausresultierende vielfältige Angebot bis hin zu der besonderen Lage imHerzen Bergedorfs und zugleich von Wasser umgeben. Dieses Haus isteine Einladung an alle Kulturen und Generationen, an alleBergedorferinnen und Bergedorfer sich in der Mitte zu treffen undeinander zu begegnen."Martin Görge, Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH: "Mit dem neuenKörberHaus entsteht auf 6.000 qm ein architektonisch ansprechendesGebäude. Das neue Kultur- und Veranstaltungshaus wird auf dreiStockwerken mit seinem vielfältigen Angebot einen Treffpunkt für alleGenerationen bieten. Wir freuen uns, dieses Projekt für den BezirkBergedorf und die Körber-Stiftung zu realisieren."HintergrundinformationIn der Mitte Bergedorfs entsteht mit dem KörberHaus der neueTreffpunkt für den ganzen Bezirk. Das neue Kultur- undBegegnungszentrum liegt auf der Halbinsel an der Holzhude 1 imhistorischen Binnenhafen in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof, zumCity Center Bergedorf und zur Bergedorfer Straße. Das KörberHaus istein Gemeinschaftsprojekt der Körber-Stiftung und des Bezirksamtes,das auf rund 6.000 Quadratmetern Fläche ein Theater mitgemeinwohl-orientierten Angeboten und einem Café kombiniert. DasAngebot wird so vielfältig wie Bergedorf selbst, hierfür kooperiereninsgesamt neun Partner: Das Bezirksamt Bergedorf mit demAWO-Seniorentreff und dem Seniorenbeirat, die Hamburger ÖffentlicheBücherhalle und die Hamburger Volkshochschule sowie dieKörber-Stiftung mit den Angeboten für Menschen 50 plus, demLichtwarkTheater, der SHiP - Stiftung Haus im Park und derFreiwilligenagentur Bergedorf.Das Bauvorhaben wird durch die Sprinkenhof GmbH realisiert und hatein Gesamtvolumen von rd. 25 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt ausFördermitteln des Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwicklung(RISE) der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Höhe von 4,25Mio. Euro sowie aus Mitteln der Körber-Stiftung, des Bezirksamtes undüber Mieteinnahmen. Die Inbetriebnahme des KörberHauses ist für Ende2020/Anfang 2021 geplant.Pressekontakt für weitere Informationen und Fotos:Sprinkenhof GmbHLars VietenPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitFon: 040 33954-325Mobil: 0177 7395429lars.vieten@sprinkenhof.deOriginal-Content von: Sprinkenhof GmbH, übermittelt durch news aktuell