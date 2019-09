Könnten die Probleme mit dem Vaping die Chancen der US-Pot-Legalisierung erhöhen?

Wenn du dich in letzter Zeit über die nationalen Nachrichten informiert hast, bist du dir zweifellos der wichtigen Gesundheitsprobleme bewusst, die mit dem Vaping verbunden sind. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die U.S. Food and Drug Administration (FDA) untersuchen zusammen mit staatlichen und lokalen Gesundheitsministerien mindestens 380 Fälle in 36 Staaten und einem US-Territorium, in denen Einzelpersonen Lungenerkrankungen nach der Verwendung von E-Zigaretten entwickelt haben.

Die Bedenken sind so groß, dass die Regierung Trump Pläne macht, aromatisierte E-Zigaretten in den USA zu verbieten. Dieser Schritt ist in erster Linie ein Versuch, die Verwendung von Vaping durch junge Leute zu begrenzen.

Es gibt auch eine überraschende Wendung bei der Angstmache um das Vaping: Einige denken, dass das die Chancen der Legalisierung von Marihuana in den USA erhöhen könnte.

Eine Verbindung zu Cannabis?

Die CDC, die FDA und andere Behörden untersuchen weiterhin die aufgetretenen Fälle von Venenerkrankungen. Bislang gibt es nicht viele Details. Die CDC gibt bereitwillig zu, dass sie an dieser Stelle die spezifische Ursache (oder Ursachen) der gemeldeten Krankheiten nicht kennt.

Die CDC haben jedoch öffentlich erklärt, dass „die meisten Patienten eine Vorgeschichte der Verwendung von THC-haltigen E-Zigarettenprodukten gemeldet haben“. THC, kurz für Tetrahydrocannabinol, ist der wichtigste psychoaktive Bestandteil von Cannabis. Die CDC sagte auch, dass „viele Patienten gemeldet haben, THC und Nikotin zu konsumieren“.

Es ist möglich, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Vaping von Cannabis und den gemeldeten Lungenerkrankungen geben könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die CDC erklärt haben, dass einige der gemeldeten Fälle die Verwendung von E-Zigarettenprodukten betrafen, die nur Nikotin enthielten.

Der potenzielle Zusammenhang zwischen Cannabis und den Gesundheitsproblemen in den USA ist so ernst, dass er in der Telefonkonferenz von Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), einem führenden kanadischen Cannabis-Produzenten, im vierten Quartal 2019 diskutiert wurde.

Aurora plant die Markteinführung von Cannabis-Vaping-Produkten noch in diesem Jahr, wenn der Markt für Cannabis-Derivate, allgemein als „Cannabis 2.0“ bezeichnet, in Kanada legalisiert wird.

Aurora Cannabis-CEO Terry Booth sagte, das Unternehmen plane nicht, aromatisierte

E-Zigaretten und Vapes zu verkaufen, diejenigen Produkte also, die die Regierung Trump aus den Regalen ziehen will. Er äußerte seine Ansicht, dass die Probleme in den USA mit Produkten zusammenhängen könnten, die auf dem Schwarzmarkt verkauft werden.

Der Reiz der Regulierung

Booths Kommentar über einen möglichen Zusammenhang zwischen den Gesundheitsproblemen und dem Schwarzmarkt wirft einen wichtigen Punkt auf, der von der US-amerikanischen Cannabis-Industrie aufgegriffen wurde. Das Argument ist, dass es nur Sinn macht, Cannabis zu legalisieren, damit es vollständig reguliert werden kann, wenn Cannabis, das illegal verkauft wird, der Verantwortliche für die Lungenerkrankungen ist.

Obwohl 33 Staaten Cannabis in irgendeiner Form legalisiert haben, variieren die Vorschriften für die Cannabis-Produktion und -Prüfung von Staat zu Staat erheblich. Weil Cannabis auf Bundesebene nach wie vor illegal ist, kann die FDA keine Produktions- und Prüfvorschriften festlegen, wie sie es für andere Konsumgüter wie Tabak tut.

Die Cannabis Trade Federation, eine nationale Koalition von Cannabis-Unternehmen, gab eine Erklärung heraus, die besagt:

„Obwohl die Ermittlungen und die Datenerhebung noch andauern, scheint es, dass die meisten, wenn nicht sogar alle der bisher gemeldeten Cannabis-Fälle auf Produkte zurückzuführen sind, die aus dem unregulierten kriminellen Markt stammen. Die Cannabis Trade Federation unterstützt eine strenge Regulierung der Cannabis-Industrie sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Verbraucher und Gemeinschaften werden davon profitieren, wenn alle Cannabis-Produkte strengen Produktions-, Sicherheits- und Teststandards auf Bundesebene unterliegen. Wir fordern den Kongress auf, jetzt zu handeln, damit die Bundesregierung ihrer Rolle bei der Regulierung von Cannabis als Konsumprodukt gerecht werden kann.“



Es gibt zumindest einige anekdotische Beweise, die die Ansicht der Cannabis Trade Federation unterstützen. Cam Battley, Chief Corporate Officer von Aurora Cannabis, bemerkte in der Telefonkonferenz zum vierten Quartal seines Unternehmens, dass „nach den besten Informationen, die wir heute haben, diese Krankheiten in Kanada bisher nicht aufgetreten sind“. Cannabis ist in ganz Kanada sowohl für medizinische als auch für den Freizeitkonsum für Erwachsene zugelassen und wird von Health Canada reguliert.

Könnte der Ausbruch von Vaping-bedingten Krankheiten die Chancen erhöhen, dass die USA die Bundesgesetze ändern, um Cannabis legal zu machen und es der FDA so zu erlauben, Vorschriften zu erlassen?

Denk daran, dass es eine andere Alternative gibt: E-Zigaretten und Vaping-Geräte vollständig verbieten. Das ist genau das, was die Anti-Marihuana-Legalisierungsgruppe Smart Approaches to Marijuana (SAM) befürwortet. Der Präsident der Organisation, Dr. Kevin Sabet, der ein leitender Berater für Medikamentenpolitik in der Obama-Regierung war, fordert das Weiße Haus auf, „zu erkennen, dass THC-Vaping eine erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellt, und es zu unterlassen, diese gefährlichen Produkte in ihre bevorstehenden Empfehlungen aufzunehmen. Der Verkauf von THC-Vaping-Ölen und anderen Produkten muss gestoppt werden, bevor mehr Amerikaner gefährdet werden.“

Kritiker des Vapingverbots insgesamt würden zweifellos argumentieren, dass eine vollständige Verlagerung der Nutzung auf den Schwarzmarkt das Problem nur verschärfen würde, wenn die Probleme, wie sie vermuten, auf unregulierte Schwarzmarktprodukte zurückzuführen sind. Befürworter eines generellen Vaping-Verbots würden entgegnen, dass die Gesamtverwendung von E-Zigaretten und Vaping wahrscheinlich deutlich reduziert würde, wenn die Produkte nicht legal auf dem Markt zugelassen würden.

Für die Investoren, die sich für Marihuana-Aktien interessieren, ist es unwahrscheinlich, dass die aktuelle Vaping-Debatte die Dynamik sehr stark verändern wird. Solange in Kanada keine Krankheitsfälle gemeldet werden, dürfte das Land seine Pläne zur Öffnung des erweiterten Marktes für Cannabis-Derivate in diesem Jahr fortsetzen und solide Wachstumschancen für Aurora Cannabis und seine Mitbewerber schaffen. Der Status quo dürfte in den USA anhalten, wobei Cannabis in vielen Staaten legal, auf Bundesebene aber illegal ist.

Nach all dem Gerede auf beiden Seiten des Themas könnte es letztendlich auf viel Rauch und keine Maßnahmen hinauslaufen.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 17.09.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

