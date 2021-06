Könnte die Zalando-Aktie in 10 Jahren an der DAX-Spitze stehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) ist definitiv ein spannendes Unternehmen und möglicherweise über kurz oder lang ein Kandidat für unseren heimischen Leitindex, den DAX. Wobei es vielleicht schneller gehen könnte, als man denkt. Wenn der DAX auf 40 Kandidaten aufgestockt wird, könnte das womöglich schon bald der Fall sein.

Aber Foolishe Investoren spekulieren nicht auf solche Dinge. Nein, sondern gehen womöglich anderen Fragestellungen auf den Grund. Meine These, die ich gerne überprüfen möchte, ist daher: Könnte die Zalando-Aktie in zehn Jahren vielleicht an der Spitze des DAX stehen? Eine interessante Frage, die wir uns im Folgenden stellen wollen.

Zalando-Aktie: Material für die DAX-Spitze …?

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Zalando-Aktie das Potenzial hätte, an die DAX-Spitze zu klettern. Oder aber zumindest in Richtung der größeren Unternehmen, die in unserem heimischen Leitindex notieren.

Zalando bedient einen größeren Megatrend in einem gigantischen Markt. Das Unternehmen setzt schließlich auf den E-Commerce und hat sich in Deutschland und in Europa als führender Onlinehändler im Modeversand spezialisiert. Mit Blick auf das Geschäftsmodell gibt es eine eigene Logistik, was einen Wettbewerbsvorteil darstellen könnte. Selbst wenn dadurch die Margen vergleichsweise gering ausfallen, im Vergleich zu einer bloßen Plattform.

Jedenfalls könnte die Zalando-Aktie, wenn dieser Megatrend konsequent ausgereizt werden kann, noch viel Potenzial besitzen. Die derzeit unter 2,5 Mrd. Euro Umsatz pro Quartal dürften erst die Spitze des Eisbergs sein, zumal sich immer mehr Anteile in den Onlinehandel verschieben dürften. Konkurrenz ist zwar ein Fokus, den man als Investor im Auge behalten sollte, das Ökosystem und die Wettbewerbsstellung ist jedoch attraktiv.

Zudem könnte die Zalando-Aktie zu einem Tech-Akteur heranreifen. Wenn das Management mithilfe der 5G-Technologie virtuelles Anprobieren ermöglicht oder durch Tech-Ansätze die Retouren günstiger werden lässt, könnte das eine Neubewertung der Aktie auslösen. Das könnte einen Platz an der DAX-Spitze rechtfertigen. Wobei ein Zeitraum von zehn Jahren möglicherweise ein wenig kurz ist.

Was hieße denn eine Spitzenposition …?

Eine relevante Frage ist natürlich, was ein Platz an der DAX-Spitze für die Zalando-Aktie hieße. Beziehungsweise, mit welchen Konkurrenten der E-Commerce-Akteur es im Kampf um diese Top-Position aufnehmen müsste. Im Moment sind das Volkswagen und SAP mit Marktkapitalisierungen von 137 Mrd. Euro und 133 Mrd. Euro. Definitiv zwei Schwergewichte.

Zalando kommt im Moment auf lediglich 23,7 Mrd. Euro, was einem Anteil von gerade einmal 17,3 % des wertvollsten DAX-Konzerns entspricht. Zehn Jahre könnten außerdem ein vergleichsweise kurzer Zeitraum sein, um sich im Wert noch einmal mehr als zu verfünffachen. Oder sogar noch mehr.

Allerdings: Zwischen diesen DAX-Schwergewichten und der Zalando-Aktie könnte es noch eine Menge Luft geben. Wenn es der E-Commerce-Akteur jedoch schafft, im Onlineversandhandel konsequent und deutlich zweistellig zu wachsen, sehe ich jedenfalls viel Potenzial. Ob es für die DAX-Spitze reicht, dürfte hingegen die Zeit zeigen.

