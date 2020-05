Könnte Oracle das größte Problem von Zoom Video Communications lösen?

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Zoom Video Communications (WKN:A2PGJ2) kündigte kürzlich an, dass es die Cloud-Infrastruktur-Plattform von Oracle (WKN:871460) zur Unterstützung seines Videokonferenzdienstes nutzen wird. Zuvor lief der Dienst von Zoom in seinen eigenen Rechenzentren, auf Amazon (WKN:906866) Web Services (AWS) und Microsoft (WKN:870747) Azure. Zoom wird AWS und Azure auch nach dem teilweisen Umzug zu Oracle weiterhin nutzen.

In den ersten vier Monaten des Jahres 2020 stieg die Zahl der täglichen Meeting-Teilnehmer von Zoom von 10 Millionen auf 300 Millionen, da die Pandemie mehr Menschen zwang, zu Hause zu bleiben. Es war jedoch überraschend, dass Zoom sich für Oracle entschied, einen entfernten Außenseiter auf dem Markt für Cloud-Plattformen, anstatt einfach mehr Rechenleistung von Amazon und Microsoft zu mieten. Lass uns sehen, wie beide Unternehmen von diesem Deal profitieren könnten.

Warum benötigt Zoom mehr Rechenleistung?

Der Wachstumsschub von Zoom verursachte große Probleme, darunter Sicherheits- und Datenschutzprobleme und einen unstillbaren Appetit auf mehr Rechenleistung.

Vor kurzem legte Zoom einen 90-Tage-Plan zur Behebung seiner Sicherheitsprobleme fest, und zwar mit Hilfe der Cybersicherheitsunternehmen Crowdstrike und DarkTower sowie ehemaliger Sicherheitsexperten von Facebook, Microsoft und Alphabet‘s (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) Google.

Zoom gab den Umfang seiner Vereinbarung mit Oracle nicht bekannt, aber Oracle bemerkte, dass es den Datenverkehr für “Millionen” der Meeting-Teilnehmer von Zoom übernahm und täglich bis zu sieben Petabyte an Daten – das entspricht 93 Jahren HD-Video – durch seine Cloud-Server laufen lässt. Diese erhöhte Rechenleistung könnte Zoom helfen, effektiver gegen eine ellenlange Liste von Konkurrenten anzutreten, darunter Cisco‘s Webex, Facebook’s Messenger Rooms, Tencent‘s VooV Meeting, Amazon’s Chime, Microsoft’s Skype und Google Meet. Diese Plattformen sind allesamt Erweiterungen größerer Ökosysteme – und Zoom könnte es schwer haben, Schritt zu halten, wenn sich der Videokonferenzkampf zuspitzt.

Eric Yuan, CEO von Zoom, sagte, das Unternehmen habe “mehrere Plattformen erforscht, und die Oracle Cloud-Infrastruktur hat uns dabei geholfen, unsere Kapazitäten schnell zu erweitern und die Bedürfnisse unserer neuen Nutzer zu erfüllen”. Yuan lobte auch “die branchenführende Sicherheit, die hervorragende Leistung und den unübertroffenen Support von Oracle Cloud”.

Warum braucht Oracle Zoom?

In den letzten Jahren versuchte Oracle, das schleppende Wachstum seines Vor-Ort-Geschäfts mit Datenbanken, Unternehmenssoftware und Hardware auszugleichen, indem es seine öffentlichen Cloud-Dienste erweiterte.

Dieser Übergang war aufgrund der harten Konkurrenz durch AWS und Azure schwierig. Nach mehreren Quartalen mit verlangsamtem Wachstum stellte Oracle Mitte 2018 die getrennte Offenlegung seiner Einnahmen aus öffentlichen Cloud-Diensten ein, und es folgte eine Reihe unglücklicher Ereignisse.

Das Verbrauchergeschäft von Amazon ersetzte nach und nach die Datenbanken von Oracle durch seine eigenen AWS-Datenbanken. Co-CEO Mark Hurd, der den Übergang von Oracle in die Cloud leitete, verstarb im vergangenen Oktober. Im selben Monat gewann Microsoft den begehrten JEDI-Cloud-Vertrag des Pentagon im Wert von 10 Milliarden US-Dollar, nachdem es Oracle, Amazon und IBM ausgestochen hatte.

Oracle konnte eindeutig nicht mit den führenden Cloud-Anbietern mithalten. Die vier größten Anbieter von Cloud-Infrastruktur-Plattformen der Welt – Amazon, Microsoft, Alibaba und Google – kontrollierten laut Canalys im vierten Quartal 2019 61,5 Prozent des Marktes, gegenüber 57,6 Prozent im Vorjahr. Alle anderen Underdogs, einschließlich Oracle, kämpfen um niedrige einstellige Marktanteile.

Trotz dieser Herausforderungen zeigte das Geschäft von Oracle im März Anzeichen einer Verbesserung, als das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge ein beschleunigtes Umsatzwachstum verzeichnete, da die Fusion- und NetSuite-Apps von Oracle ihre Einnahmen aus Cloud-Diensten und Lizenzsupport steigern konnten.

CEO Safra Catz erwartete eine “minimale Auswirkung” der COVID-19-Krise und rechnete damit, dass sich das Umsatzwachstum von Oracle im Geschäftsjahr 2021 beschleunigen werde. Daher wächst das Cloud-Geschäft von Oracle nicht so schnell wie AWS oder Azure, aber es expandiert weiterhin und hilft Kunden wie Zoom, ihr Geschäft zu erweitern.

Ein Win-Win-Deal für beide Unternehmen

Oracle könnte Zoom niedrigere Preise anbieten, oder Zoom könnte seine Infrastruktur ausweiten, um seine Abhängigkeit von Amazon und Microsoft zu verringern – die sich allmählich zu Konkurrenten auf dem Videokonferenzmarkt entwickeln könnten. Aber was auch immer die Beweggründe sein mögen, es ist ein Win-Win-Deal für beide Unternehmen: Zoom gewinnt mehr Rechenleistung, um sein wachsendes Publikum zu bedienen, und Oracle gewinnt sehr viel mehr an Glaubwürdigkeit auf dem überfüllten Markt der Cloud-Plattformen.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 03.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht.

