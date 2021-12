Könnte Nvidia wirklich 40 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr mit diesem einen Softwareprodukt machen?

Wichtige Punkte

Laut Nvidia CEO Jensen Huang gibt es weltweit etwa 40 Millionen digitale Schöpfer und Designer.

Nvidia Omniverse Avatars wird als Softwarelizenz für 1.000 US-Dollar pro Jahr und Nutzer/in vermarktet.

Mit vielen Millionen von nicht-menschlichen Roboter-„Nutzern“ von Omniverse hat Nvidia eine riesige Chance vor sich.

Die Kommentare des CEO und Mitbegründers von Nvidia (WKN:918422), Jensen Huang, zu den vierteljährlichen Berichten sind immer ein Muss. Aber der Chef des weltgrößten Halbleiterunternehmens (gemessen an der Marktkapitalisierung) ließ während des Berichts zum dritten Quartal 2022, das am 31. Oktober 2021 endete, einige echte Bomben platzen.

Huang deutete an, dass ein einziges Produkt der neuen Omniverse Software Suite des Unternehmens, Avatars, eines Tages 40 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Technologieausgaben einbringen könnte.

Das ist natürlich eine große Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass Nvidia in den letzten 12 Monaten nur 24 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht hat. Wenn Huang Recht hat und Avatars eine so große Chance ist, wie sein Unternehmen glaubt, könnte die Aktie von Nvidia auch in den 2020er Jahren noch eine der besten Investitionen im Tech-Bereich sein.

Ein bisschen Multiplikation und Fantasie, um auf 40 Milliarden US-Dollar zu kommen

Nvidia hat in diesem Jahr viel über seine neue Softwareplattform Omniverse gesprochen – noch bevor Facebook sich in Meta Platforms (WKN:A1JWVX) umbenannt hat, um seinen Fokus auf das „Metaverse“ zu betonen. Auf der Telefonkonferenz zum dritten Quartal hat Huang angedeutet, warum er so begeistert ist von der Software, die Nvidia auf sein Hardware-Portfolio aufbaut. Huang sagte dazu:

Ich habe die wahrscheinlich … größte Anwendung von Robotern in der Zukunft gezeigt, und das sind Avatare. Wir haben Omniverse Avatars entwickelt, um es den Menschen leicht zu machen, erstaunliche Technologien für Computer Vision, Spracherkennung, natürliches Sprachverständnis, Gestenerkennung, Gesichtsanimation und Sprachsynthese sowie Empfehlungssysteme in ein System zu integrieren, das in Echtzeit läuft.



Mit anderen Worten: Nicht alle Roboter sind physische Maschinen. In diesem Zusammenhang glauben viele Technologen wie Huang, dass softwarebasierte Roboter, die über eine Videoanimation mit uns interagieren, die größte Anwendung von KI-gestützten Robotern sein werden. Diese intelligenten Systeme könnten schon bald alltäglich sein und uns beim Einkauf in Einzelhandelsgeschäften und Restaurants oder beim Einchecken an Flughäfen und in Hotels unterstützen, als Schnittstelle zwischen einem Fahrgast und einem intelligenten Auto fungieren oder den Kundensupport auf einer Website übernehmen.

Aber woher kommt die Annahme von 40 Milliarden US-Dollar pro Jahr? Huang sagte, das Geschäftsmodell der Avatare funktioniere als Softwarelizenz und werde 1.000 US-Dollar pro Jahr und Nutzer kosten. Nvidia geht davon aus, dass es weltweit 40 Millionen digitale Designer/innen und Kreative gibt, die Avatars nutzen könnten, um diese softwarebasierten Bots zu erstellen. 40 Millionen multipliziert mit 1.000 US-Dollar ergeben also einen ansprechbaren Markt von 40 Milliarden US-Dollar pro Jahr für das Avatars-Tool von Nvidia.

Sind 40 Milliarden US-Dollar pro Jahr überhaupt machbar?

40 Milliarden US-Dollar pro Jahr an Softwarelizenzen sind eine große Sache. Mit dieser Einnahmequelle wäre Nvidia nicht nur eines der größten Halbleiterunternehmen, sondern auch einer der größten Software- und Technologieriesen der Welt. Das ist eine riesige Chance, und ich bezweifle, dass Huang mit so hohen Zahlen um sich werfen würde, wenn er nicht glauben würde, dass sein Unternehmen die Chance hat, einen großen Teil davon abzuschöpfen. Aber ist das wirklich machbar?

Vielleicht ist es das, und Huangs weitere Kommentare erklären, warum die Annahme von 40 Millionen Nutzern vernünftig sein könnte:

Wir wollen aber nicht vergessen, dass intelligente Anwendungen oder intelligente Nutzer, die durch Omniverse verbunden werden, als digitale Käufer wahrscheinlich viel größer sind als Menschen. Ich habe also 40 Millionen erwähnt, aber es gibt 100 Millionen Autos. Und diese 100 Millionen Autos werden die Fähigkeit haben, so etwas wie Omniverse-Avatar zu haben, und so könnten diese 100 Millionen Autos 1.000 US-Dollar pro Auto und Jahr kosten. Und für die etwa 25 Millionen Orte, an denen du einen digitalen Avatar als Kundenbetreuer oder als Kassierer im intelligenten Einzelhandel oder in intelligenten Lagerhäusern oder was auch immer hast, wären diese Avatare auch jeweils ein neues Konto und würden somit 1.000 US-Dollar pro Avatar und Jahr kosten.



Im Grunde genommen könnten 40 Millionen mögliche Omniversum-Avatar-Schöpfer und Designer nur der Anfang sein. Denn im Metaverse – der visuellen Darstellung des Internets und der digitalen Welt – könnten die nicht-menschlichen „Nutzer“ die realen Menschen bei weitem übertreffen.

Und da Menschen in Scharen repetitive und nervenaufreibende Arbeit aufgeben (eine Bewegung, die von den Medien als „die große Resignation“ bezeichnet wird), brauchen die Unternehmen schon jetzt dringend Hilfe. Einen Software-Bot für 1.000 US-Dollar im Jahr einzustellen, deckt nicht nur den Bedarf, sondern spart auch Geld im Vergleich zur Einstellung eines Arbeitnehmers, der von seiner repetitiven, aufgabenorientierten Arbeit vielleicht sowieso nicht begeistert ist.

All diese Einnahmen aus der Avatar-Lizenzierung beinhalten natürlich nicht die Nvidia-Hardware, die zur Unterstützung dieser virtuellen Maschinen gekauft und installiert werden müsste. Wenn du das alles zusammenrechnest, bekommst du eine Vorstellung davon, wie viele Milliarden US-Dollar Umsatz in den nächsten zehn Jahren auf Nvidia zukommen werden.

Angesichts dieser enormen Möglichkeiten hat Nvidia Konkurrenz, und es werden zweifellos noch weitere Unternehmen auf den Plan treten. Aber wenn man den zukünftigen Markt für Omniverse-Avatare betrachtet, scheinen 40 Milliarden US-Dollar auf lange Sicht keine völlig unvernünftige Prognose zu sein.

Der Artikel Könnte Nvidia wirklich 40 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr mit diesem einen Softwareprodukt machen?

