Könnte die Etsy-Aktie bis 2025 auf 100 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) ist grundsätzlich eine Wachstumsgeschichte, die wir im E-Commerce verorten können. Spätestens seit COVID-19 dürften viele Verbraucher etwas mit dem Namen anfangen können. Sowie auch Investoren, die mithilfe der Aktie von einer besonderen Phase des Wachstums profitieren könnten.

Eine interessante Frage, die ich mir letztens gestellt habe, ist die folgende: Könnte die Etsy-Aktie bis 2025 auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 100 Mrd. US-Dollar kommen?

Natürlich könnte man einfach sagen: Ja, na klar, alles ist möglich. Allerdings wollen wir einmal etwas herumrechnen, was das denn im Endeffekt bedeuten würde.

Etsy-Aktie: 100 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung & heute

Riskieren wir dazu einen Blick auf die derzeitige Marktkapitalisierung, die hinter der Etsy-Aktie steckt. Im Moment können wir, wenn wir diesen Wert nachschlagen, einen Wert in Höhe von 25,23 Mrd. US-Dollar erkennen. Maßgeblich hierfür ist ein Aktienkurs in Höhe von 198,65 US-Dollar, nur, falls du diese Daten aktualisieren oder von einem anderen Standpunkt heraus nachrechnen möchtest.

Wir erkennen daher: Damit die Etsy-Aktie auf einen Börsenwert von 100 Mrd. US-Dollar käme, müsste sich die Aktie bis Ende des Jahres 2025 noch ca. vervierfachen. Das entspräche einer durchschnittlichen, jährlichen Performance von 35,45 % pro Jahr. Definitiv ein ambitioniertes Ziel. Allerdings eines, das historisch grundsätzlich bereits möglich gewesen ist.

Wenn wir alleine einen Blick auf die Performance der Etsy-Aktie seit Anfang des Jahres 2020 und nicht einmal seit dem Corona-Crash riskieren, so stellen wir fest: Seitdem hat sich diese Aktie ca. vervierfacht. Und das in lediglich anderthalb Jahren. Wobei es mit einem steigenden Börsenwert natürlich schwieriger sein könnte, dieses Ziel ein weiteres Mal zu erreichen.

Es müsste eine Menge beim Wachstum passieren!

Riskieren wir vielleicht einen Blick darauf, was beim Wachstum der Etsy-Aktie passieren müsste, um dieses Ziel zu erreichen. Derzeit liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 11. Wenn wir von einem Gesamtmarktpotenzial von 1,7 Billionen US-Dollar ausgehen, so bin ich überzeugt: Ja, langfristig orientiert könnte eine Marktkapitalisierung in Höhe von 100 Mrd. US-Dollar möglich sein. Vor allem, wenn der Erfolg der Plattform weitergeht. Aber auch in ca. viereinhalb Jahren?

Das, was die Etsy-Aktie dazu und zum Halten eines Kurs-Umsatz-Verhältnisses von 11 bloß benötigte, ist ebenfalls ein jährliches Wachstum von 35,45 %. Unter dieser Prämisse würde über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren eben so ziemlich alles gleich bleiben. Ob das möglich ist? Ja, möglicherweise schon.

Zwar rechnet das Management hinter der Etsy-Aktie im zweiten Quartal lediglich mit einem Umsatzwachstum zwischen 15 und 25 %. Wobei das einigen Investoren wenig vorkommen dürfte. Zudem könnte nachhaltige und wachsende Profitabilität eine Neubewertung auslösen.

Mich würde es daher nicht überraschen, wenn die Etsy-Aktie in viereinhalb Jahren auf einen Börsenwert von 100 Mrd. US-Dollar kommen könnte. Allerdings möchte ich mich definitiv auch nicht darauf festnageln lassen. Genau weiß ich es schließlich auch nicht.

Der Artikel Könnte die Etsy-Aktie bis 2025 auf 100 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung kommen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2021