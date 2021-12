Könnte ein Crash an der Börse noch mehr Ideen für passives Einkommen freisetzen?

Nach einem turbulenten Handelstag am Freitag werden viele Anleger die Börse genau beobachten. Einige werden sie mit Sorge beobachten, weil sie befürchten, dass ihr Portfolio an Wert verlieren könnte. Doch jede Korrektur an der Börse bietet in der Regel auch Chancen, denn einige Aktien werden dadurch attraktiver. Wenn die Aktienmärkte in den kommenden Wochen oder Monaten weiter fallen, könnte dies meiner Meinung nach dazu beitragen, dass sich für mich einige attraktive Ideen für passives Einkommen auftun. Hier ist der Grund dafür.

Dividendenaktien als passive Einkommensquelle

Das Investieren in Dividendenaktien gehört zu meinen Lieblingsideen für passives Einkommen. Ich mag sie, weil sie wirklich passiv ist. Ich investiere einfach etwas Geld, z. B. über einige Aktien, die normalerweise Dividenden ausschütten. Ich kann mich zurücklehnen und darauf warten, dass sich das Einkommen hoffentlich auftürmt. Das nenne ich passiv.

Nichts im Leben ist jedoch garantiert, und selbst ein Unternehmen mit einer guten Dividendenvorgeschichte kann sich plötzlich ändern. Ich versuche, dieses Risiko in meinem Portfolio zu verringern, indem ich über verschiedene Dividendenaktien diversifiziere.

Aber es gibt noch ein weiteres Risiko für einen Renditejäger wie mich – zu viel zu zahlen. Nehmen wir an, eine Aktie zahlt eine Dividende von 1 GBP. Das klingt besser als eine Dividende von 50 Pence. Aber was ist, wenn die erste Aktie 20 Pfund kostet und die zweite Aktie nur 5 Pfund? Die Dividende im Verhältnis zu meinen Kosten – was Anleger als Rendite bezeichnen – wäre bei der ersten Aktie niedriger. Sie würde nur 5 % abwerfen, während die zweite Aktie 10 % abwerfen würde.

Das ist nur ein Beispiel, denn es gibt nicht viele Aktien, die eine Rendite von 10 % abwerfen (obwohl ich einige gefunden habe, die das tun). Wichtig ist jedoch, wie sich der Kaufkurs auf meine Rendite aus den Investitionen auswirkt. Das wird sich auf mein passives Einkommen auswirken.

Wie sich ein Crash an der Börse auf die Renditen auswirken könnte

Wenn die Wirtschaft in Turbulenzen gerät, kürzen einzelne Unternehmen manchmal ihre Dividende oder streichen sie ganz. Das kann für einen Dividendenanleger eine schlechte Nachricht sein.

Aber ein Börsencrash kann mir auch auf andere Weise helfen – indem er die Aktienkurse billiger macht. Das hat zur Folge, dass die Rendite, die ich für eine Aktie erzielen kann, steigt. Wenn ich zu einem niedrigeren Aktienkurs kaufe, kann ich die relative Rendite für die Dauer meines Aktienbesitzes verbessern.

Wie man das in die Tat umsetzen kann

Aus diesem Grund führe ich eine Beobachtungsliste mit Dividendenaktien, deren Kauf ich in Erwägung ziehen würde, wenn ihre Aktienkurse deutlich fallen.

L&G beispielsweise bietet eine Rendite von 6,3 %, aber zum günstigsten Zeitpunkt im letzten Jahr hätte ich eine Rendite von 7,6 % erzielen können. National Grid bietet eine Rendite von 6,6 %, aber zum Tiefststand des Aktienkurses in den letzten 12 Monaten hätte ich die Aktie mit einer Rendite von 8,2 % kaufen können. Ähnlich verhält es sich bei Imperial Brands. Die aktuelle Rendite von Imperial von 8,9 % ist für eine FTSE 100-Aktie bereits hoch. Ich hätte jedoch eine Rendite von 10,5 % erzielen können, wenn ich die Aktie auf ihrem Tiefstand im März gekauft hätte.

Wie alle Aktien sind auch diese Unternehmen mit Risiken behaftet. Niedrigere Aktienkurse können ein Zeichen dafür sein, dass die Anleger der Meinung sind, dass die Risiken gestiegen sind. Bei einem Absturz an der Börse verhalten sich manche Anleger jedoch irrational. Das kann einige Ideen für passives Einkommen in meinem Portfolio noch attraktiver machen. Ereignisse können sich schnell überschlagen, und ich versuche nicht, den Markt zu timen. Deshalb habe ich eine Einkaufsliste mit Ideen für passives Einkommen, die mir bereits gefallen, und ich passe auf, wenn sie zum Verkauf stehen.

Der Artikel Könnte ein Crash an der Börse noch mehr Ideen für passives Einkommen freisetzen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Christopher Ruane auf Englisch verfasst und am 29.11.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat Imperial Brands empfohlen. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool sind der Meinung, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

