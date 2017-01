Können Pantoffeltierchen Krebs heilen? (FOTO)

Münster (Westf.) (ots) -Jeder kennt sie vom Biologie-Unterricht, hat sie als Schüler schoneinmal unter dem Mikroskop gesehen: Wimperntierchen, ähnlich wiePantoffeltierchen, die in jedem gewöhnlichen Gewässer vorkommen -"Tetrahymena" so die korrekte biologische Bezeichnung. Jetzt istForschern mit Hilfe der Einzeller ein Durchbruch im Kampf gegen Krebsgelungen: Das Biotechnologieunternehmen CILIAN AG hat den neuenAntikörper CiMab® entwickelt, der Krebszellen vernichtet. ErsteStudienergebnisse belegen eine zirka 17-fach höhere Wirksamkeit alsalternative Antikörper, die sich derzeit im Markt befinden. DieErgebnisse wurden jetzt im amerikanischen Wissenschaftsjournal mAbsveröffentlicht. Außerdem sind Produktionskosten undSicherheitsrisiken bei dem Herstellungsverfahren geringer als beimaktuellen Standard.Antikörper sind ein wichtiger Teil der Immunabwehr. Sie erkennenkörperfremde, schädliche Strukturen, wie Viren oder Bakterien, bindenan diese und markieren sie so für unser Immunsystem zur Zerstörung.Moderne Ansätze der Krebstherapie nutzen diese Prozesse: Im Laborwerden Antikörper erzeugt, die nicht an Viren oder Bakterien, sondernan Krebszellen binden. Der Erfolg solcher Verfahren ist jedochbislang begrenzt: Die geläufige Produktion von so genanntentherapeutischen monoklonalen Antikörper ist sehr teuer und findet inanfälligen Zellkulturen statt. Damit besteht ein - wenn auch geringes- Risiko der Verunreinigung während des Herstellungsprozesses. Einweiteres Problem besteht in der schwachen Wirksamkeit: Einevernünftige krebszerstörende Wirkung konnte bislang nur mit hohenDosen von Antikörpern erzielt werden. Dadurch steigenProduktionskosten und die Gefahren von Nebenwirkungen.Die Forscher des Biotechnunternehmens CILIAN AG haben jetzt ineinem wissenschaftlichen Artikel ein neues Produktionsverfahrenvorgestellt. Mit Hilfe von Wimperntierchen werden Antikörper gegenKrebs hergestellt, die laut ersten Studien wesentlich wirkungsvollerund günstiger in der Produktion sind.Wimperntierchen revolutionieren den AntikörperherstellungsprozessAls Grundlage der Entwicklung diente ein Antikörper, der bereitsam Markt existiert. Diesen hat CILIAN geringfügig modifiziert. "Wirkonnten die Eigenschaften des Antikörpers wesentlich verbessern.CiMab® bindet sehr gut an sein Ziel-Gen, einen bestimmten Rezeptorauf der Oberfläche von Krebszellen. Das haben wir mit der Studiebewiesen", erklärt Dr. Marcus Hartmann, wissenschaftlicher Vorstandder CILIAN AG. "Was wir auch zeigen konnten, ist, dass unserAntikörper nicht nur seine Zielzellen erkennt, sondern dass dieWechselwirkung mit dem Immunsystem verstärkt wurde. Der Antikörperist also dazu fähig, bestimmte Schalter im Immunsystem umzulegen, diedann später dazu führen, dass natürliche Killerzellen die Krebszellenbesser erkennen und töten."17-fach höhere Wirkung als bei herkömmlichen AntikörpernDie Vorteile gegenüber der herkömmlichen Herstellung sindbahnbrechend für die Krebsbekämpfung. "Beim Testen der Wirkungunserer Antikörper aus Wimperntierchen im Reagenzglas haben wirherausgefunden, dass die Fähigkeit des Antikörpers, der Krebszelle zuschädigen - die sogenannte Zytotoxizität - um den Faktor 17 höherist, als bei vergleichbaren Antikörpern, die in Zellkulturenhergestellt wurden", so Hartmann. Dadurch, dass der verbesserteAntikörper eine höhere Wirkung aufweist, kann er in Zukunft geringerdosiert werden. Das Resultat: ein positiver Einfluss auf denTherapieverlauf des Patienten und auf die Produktionskosten.Sichere Produktion: Forscher stehen mit Jeans und Hemd im LaborIm Biologieunterricht wird bereits auf die Natürlichkeit derWimperntierchen aufmerksam gemacht: Es sind Organismen, die überallin der freien Natur vorkommen und für den Menschen völlig harmlossind. Aus diesem Grund bieten sie optimale Bedingungen für einensicheren Herstellungsprozess. Da herkömmliche Antikörper bislang inanfälligen Zellkulturen hergestellt werden, bietet die Produktion ausharmlosen Wimperntierchen mehr Sicherheit: Die Gefahr vonVerunreinigungen mit beispielsweise Viren im Herstellungsprozesssind wesentlich geringer. Auch hinsichtlich von Nebenwirkungen istHartmann sicher: "Wir gehen davon aus, dass keine Nebenwirkungenauftreten werden. Denn wir haben die Grund-Struktur eines bereits amMarkt getesteten Antikörpers, der bereits alle Zulassungshürdengenommen hat, übernommen und lediglich Zuckerstrukturen an derMoleküloberfläche verbessert."Mit dem gleichen Verfahren hat CILIAN bereits Impfstoffe gegenGrippe und Malaria sowie Medikamente bei Pankreaserkrankungenentwickelt.Pressekontakt:Markus KöllerDIE LOUNGEMarketing & KommunikationDieckstraße 7948145 MünsterTel.: 0251 92260704Email: info@die-lounge.comGeschäftsführer: Markus KöllerOriginal-Content von: Cilian AG, übermittelt durch news aktuell