Mainz (ots) -Eine Sonderausgabe der "ZDF SPORTreportage" am Sonntag, 10. Juni2017, 17.10 Uhr, beschäftigt sich mit der Faszination des Motorsportsund vor allem mit dessen möglicher Perspektive, der "Formel E".Bietet die elektrische Variante der Formel 1 wirklich Chancen fürdie Zukunft - und kann die neue Rennserie die Leidenschaft für denMotorsport aufrechterhalten? Wie funktioniert sie und welche Teamssind dabei? Warum engagieren sich die großen deutschenAutomobil-Konzerne in diesem Bereich - und ist diese Rennseriewirklich so umweltfreundlich, wie sich die Verantwortlichen daserhoffen? Diese und andere Fragen stehen im Blickpunkt der Sendung.Yorck Polus führt durch eine neue Ausgabe von "ZDFSPORTreportageExtra" - direkt aus Berlin-Tempelhof, wo die "Formel E"an diesem Wochenende gastiert und auf dem alten Flughafengelände ihreRennen austrägt.