Die Königsklasse des Motorsports ist zurück - So zeigt Sky den Formel 1 Saisonstart in Spielberg

Unterföhring (ots) -- Vom 3. bis 5. Juli das komplette Rennwochenende aus Spielberg vom ersten freien Training bis zur Siegerehrung inklusive aller Pressekonferenzen - "Alles. Immer. Live" - Sky zeigt die gesamte Formel 1 Saison live ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens - Erstmalig überträgt Sky in dieser Saison auch alle Sessions der Formel 2 und alle Rennen der Formel 3 und des Porsche Super Cups live - Rund 30 Live-Stunden Motorsport an jedem Rennwochenende - Alle Rennen und in der Regel die Qualifyings auch in Ultra HD live auf Sky Sport UHD - Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Formel-1-Fans mit Sky Ticket schon für 9,99 Euro pro Monat auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Rennen live dabei seinUnterföhring, 1. Juli 2020 - Am kommenden Wochenende (3.-5. Juli) geht es endlich wieder los und die Königsklasse des Motorsports startet in ihre 71. Saison. Die Formel 1 wird dabei den Rennbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie in Form von "Geisterrennen" ohne Zuschauer wiederaufnehmen. Zum Auftakt geht es auf den Red Bull Ring in Spielberg, Österreich. Die neue Saison der Formel 1 könnte für Lewis Hamilton eine Rekordserie werden, mit dem siebten Weltmeistertitel könnte er zu Rekordhalter Michael Schumacher aufschließen. Aber auch Fahrern wie dem Ferrari Hoffnungsträger Charles Leclerc oder allen voran dem Red Bull Team mit Max Verstappen werden Titelchancen eingeräumt."Alles. Immer. Live.": Sky Sport F1 wird vollumfänglich von der Formel 1 berichten. Sky zeigt das komplette Rennwochenende - alle Training, alle Qualifyings, alle Rennen inklusive Vor- und Nachberichterstattung. Erstmalig überträgt Sky auch alle Sessions der Formel 2 und alle Rennen der Formel 3 und des Porsche Super Cups. Damit dürfen sich Motorsportfans auf insgesamt rund 30 Live-Stunden Rennaction an jedem Rennwochenende auf Sky freuen. Sky überträgt allen komplett live in HD und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Für Sky Q Kunden zeigt Sky sämtliche Rennen und in der Regel die Qualifyings live in Ultra HD auf Sky Sport UHD.Auch in dieser Saison wird Sky neben der klassischen Übertragung die Rennen und Qualifyings generell auch auf dem Superfeed "Race Control" anbieten. Zusätzlich zu den klassischen Renn-Bildern werden dort auf bis zu vier Einzel-Screens Bilder aus der Cockpit-Perspektive ("Onboard"), der Boxengasse ("Pitlane") und eine Übersicht über die wichtigsten Renndaten ("Timing Page") zu sehen sein.Beim Spielberg-Rennen wird Sky (wie bei allen Rennen in dieser Saison) zudem den "Pitlane"-Kanal auch auf skysport.de und in der Sky Sport App für Sky Kunden mit Sport Paket streamen.Sascha Roos wird alle Sessions am Formel 1 Wochenende auf Sky live kommentieren. An seiner Seite wechseln sich bei den Qualifyings und Rennen erneut die bestehenden Experten und Co-Kommentatoren Ralf Schumacher und Nick Heidfeld ab. Nick Heidfeld kommt am ersten Wochenende in Spielberg zum Einsatz. Vom Red Bull Ring wird Peter Hardenacke Stimmen der Fahrer und Teamverantwortlichen einholen. Im Laufe der Saison wird er sich mit Sandra Baumgartner abwechseln.In der Formel 2 kommentiert Oliver Fenderl die Sessions. In der Formel 3 und beim Porsche Super Cup kommt Olivier Zwartyes zum Einsatz.Neue Facebookseite zum SaisonstartAuf Sky Sport News HD, dem Sky Sportportal skysport.de und über die Social-Media-Kanäle von Sky Sport bleiben die Fans jederzeit umfassend und topaktuell über die Königsklasse des Motorsports informiert. Sky Sport hat pünktlich zum ersten Grand Prix Wochenende auch eine neue Facebookseite gelauncht. (https://www.facebook.com/skysportformel1). Auf allen digitalen Verbreitungswegen werden bereits zeitnah nach Ende auch Highlights aller Sessions und Rennen gezeigt.Rund um das Grand-Prix-Wochenende wird Sky das Geschehen mit Einschätzungen und Analysen umfassend begleiten. Meinungen, Analysen und alle wichtigen Interviews des Rennwochenendes sind unter skysport.de/formel1 abrufbar. Dazu gehört auch eine Kolumne des Sky Experten auf skysport.de, die nach jedem Grand Prix am Montag online geht.Am Donnerstag blickt Sky Sport News HD in der Talkshow "Warm-up - der Auftakt zum Rennwochenende" gemeinsam mit Studiogast Sascha Roos auf das bevorstehende Rennwochenende. Es wird dabei auch Schalten zu den Reportern vor Ort geben und es werden die wichtigsten Aussagen aus der Fahrer-Pressekonferenz zusammengefasst.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket bei jeder Session live dabei seinDie Formel-1-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Motorsport-Fans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung schon für 9,99 Euro pro Monat bei allen Formel-1-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Der Saisonauftakt in Spielberg, Österreich live bei Sky:Donnerstag:15.00 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport 1 HD17.30 Uhr: Warm Up - Das Motorsport Spezial auf Sky Sport News HDFreitag:10.55 Uhr: Formel 1: das 1. Freie Training auf Sky Sport 1 HD12.50 Uhr: Formel 2: Training auf Sky Sport 1 HD13.45 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Teamchefs auf Sky Sport 1 HD14.55 Uhr: Formel 1: das 2. Freie Training auf Sky Sport 1 HD16.55 Uhr: Formel 2: Qualifying auf Sky Sport 1 HDSamstag:10.20 Uhr: Formel 3: 1. Rennen auf Sky Sport 2 HD11.55 Uhr: Formel 1: 3. Freies Training auf Sky Sport 2 HD14.45 Uhr Formel 1: Qualifying auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD sowie das Superfeed "Race Control" auf Sky Sport 3 HD16.15 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Qualifying auf Sky Sport 2 HD16.40 Uhr: Formel 2: 1. Rennen auf Sky Sport 2 HDSonntag:9.40 Uhr: Formel 3: 2. Rennen auf Sky Sport 2 HD11.05 Uhr: Formel 2: 2. Rennen auf Sky Sport 2 HD12.20 Uhr: Porsche Super Cup Rennen auf Sky Sport 2 HD14.00 Uhr: Formel 1: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD sowie das Superfeed "Race Control" auf Sky Sport 3 HD17.15 Uhr: Formel 1: Pressekonferenz Rennen auf Sky Sport 2 HD Alle Informationen zur Formel 1 bei Sky sind auch unter sky.de/f1 abrufbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 