Königreich Saudi-Arabien löst Hilfszusage an UN ein, will Not im Jemen lindern: Botschafter Al Jabir

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Der saudische Botschafterim Jemen Mohammed bin Saeed Al Jabir hat die Ankündigung dessaudischen Außenministers Dr. Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf inZusammenhang mit den Geberkonferenzen zum humanitären Reaktionsplan2019 für Jemen (JHRP) bekräftigt, die am Rande der Generalversammlungder Vereinten Nationen (UNGA) in dieser Woche stattfinden.Mit der Ankündigung, die die Einlösung der Hilfszusage desKönigreichs von 500 Mio. $ vom Anfang des Jahres markiert, bekräftigtSaudi-Arabien nach Aussage des saudischen Gesandten seineVerpflichtung und sein Bestreben, alles in seiner Macht stehende zutun, um die Not der Menschen im Jemen zu lindern. Dies beinhaltetunter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der humanitären Situation,indem die Hilfsprogramme der UN vor Ort unterstützt werden.Botschafter Al Jabir erklärte, dass mit der aktuellen Finanzhilfedie Anfang 2019 verkündete gemeinsame saudisch-emiratische"Imdad"-Initiative zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit undErnährung im Jemen in Höhe von 500 Mio. $ in Kooperation mit der UNsowie die gemeinsam vom Königreich Saudi-Arabien und von denVereinigten Arabischen Emiraten bereitgestellten 70 Mio. $ zurBezahlung der Lehrergehälter im Jemen in Kooperation mit UNICEFaufgestockt werden.Mit den zusätzlichen Hilfsprogrammen verstärkt nach Aussage von AlJabir das Königreich Saudi-Arabien seine Bemühungen, um die Menschenim Jemen zu unterstützen und die Lebensstandards durch Projekte undInitiativen wie das saudische Entwicklungs- und Wiederaufbauprogrammfür den Jemen (SDRPY) zu verbessern. Mit den SDRPY-Projekten werdenelementare Leistungen und wirtschaftliche Perspektiven im Jemen inverschiedenen Sektoren verbessert, einschließlich Bildungs- undGesundheitswesen, Landwirtschaft und Fischerei, Elektrizität, Wasser,Verkehrswesen sowie privater und staatlicher Hochbau.Der Botschafter fügte hinzu, dass das Königreich seit Anfang 20182,2 Mrd. $ an die Central Bank of Yemen (CBY) überwiesen und so denWechselkurs des Jemen-Rial gestützt hat. Die Hilfszahlungen an dieCBY (bislang mehr als 1,3 Mrd. $) umfassten Bankbürgschaften fürjemenitische Händler, womit Importe von sechs grundlegendenLebensmittelbedarfsgegenständen ermöglicht wurden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1002118/Mohammed_bin_Saeed_Al_Jabir.jpgPressekontakt:media@sdrpy.gov.saOriginal-Content von: The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, übermittelt durch news aktuell