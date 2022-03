Königliche Kommission für AlUla unterstreicht einzigartige Formel für das Wachstum von KMU zum Auftakt des Global Entrepreneurship Congress in Riad

Riad, Saudi-Arabien, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) -· Das RCU-Modell integriert wirtschaftliche, soziale und natürliche Nachhaltigkeit, um ein starkes und dauerhaftes Wachstum zu schaffen, das von einer Gemeinschaft von KMU getragen wird· Amr AlMadani, der CEO der RCU, spricht während eines Kamingesprächs auf dem Global Entrepreneurship Congress 2022 über „Tourisms at a tipping point".· Die Szene wechselt dann zu AlUla, um Erkenntnisse mit aufstrebenden Unternehmern zu teilenWährend sich Delegierte aus der ganzen Welt zum Global Entrepreneurship Congress 2022 in Riad versammeln, hebt die Königliche Kommission für AlUla (RCU) ihren einzigartigen Ansatz für das Wachstum von KMU hervor, der den Schwerpunkt auf integrierte Nachhaltigkeit legt.Die RCU ist in dieser Woche als offizieller Wissens- und Programmpartner des Kongresses aktiv. Außerdem leitete der CEO der RCU, Amr AlMadani, heute Nachmittag auf dem Kongress einen Kamingespräch zum Thema „Tourisms at a tipping point".Anschließend wird die RCU die Erkenntnisse des Kongresses mit einer Veranstaltung in AlUla am Donnerstag, dem 31. März, lokalisieren, um die Herausforderungen und Chancen für die KMU der Region auf dem Weg zu einem nachhaltigen und integrativen Wachstum zu diskutieren.Die RCU organisiert die AlUla-Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Monsha'at, der Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen im KSA. Die Veranstaltung umfasst Podiumsdiskussionen über die Schaffung einer nachhaltigen, integrativen und unternehmerisch geprägten lokalen Wirtschaft und über die Schaffung zukunftssicherer Ökosysteme für Start-ups, die ein ehrgeiziges Wachstum ermöglichen. Auf der Veranstaltung werden auch Fallstudien und Präsentationen von AlUla-Unternehmern vorgestellt.Herr AlMadani merkte an: „Die Entwicklung von KMU ist ein zentrales Element der Vision 2030. Die RCU hat sich verpflichtet, AlUla durch den Erfolg von KMU und KKMU zu erneuern, um ein Reiseziel zu schaffen, das vollständig in der lokalen Kultur und Gemeinschaft verwurzelt ist. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Formel zur Integration von natürlicher, wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit in unsere Aktivitäten ein starkes und dauerhaftes Wachstum für die KMU von AlUla schaffen wird. Wir nähren den Boden, auf dem die Samen der unternehmerischen Ideen gedeihen können. Wenn dieser Garten wächst, wird er einen Mehrwert für unsere Gemeinschaft und unsere Besucher schaffen."Ein gutes Beispiel für die in AlUla geleistete Arbeit ist Vibes AlUla, eine Plattform für Unternehmertum, die in Zusammenarbeit mit der Königlichen Kommission für AlUla geschaffen wurde. Das Ziel des Raums ist es, das unternehmerische Ökosystem von AlUla durch die Bereitstellung von gemeinsamen Mentoren, Programmen, Dienstleistungen und Büroräumen zu aktivieren und zu ermöglichen. Die KMU-Drehscheibe wurde genutzt, um rund 80 angehende Unternehmer in einer Reihe von Geschäftsgrundsätzen für den ersten Schritt und weitere 60 Kleinst- und Kleinunternehmen zu schulen.Von diesen 60 Unternehmen wurden 15 bei ihrer Entwicklung zu neu gestärkten Unternehmen eingehend unterstützt. In den letzten drei Monaten haben diese Unternehmen 15 neue Arbeitsplätze geschaffen, erste Investitionen erhalten und mehr als 15 Partnerschaftsvereinbarungen geschlossen, die von Veranstaltungsmanagement bis zur Honigproduktion reichen. In den kommenden 18 Monaten wird der Durchsatz an „Initiatoren" etwa 700 Personen betragen. Weitere 45 Unternehmen werden ebenfalls in ihren unternehmerischen Fähigkeiten gestärkt. Der Hub stellt eine einzigartige Startrampe für neue Unternehmen in eine Wirtschaft dar, die sowohl transformativ ist als auch auf die Anforderungen anderer Unternehmen eingeht, die die Tourismusindustrie und die Einheimischen gleichermaßen unterstützen.Die Säulen des RCU-Plans für den KMU-Sektor sind:1. Förderung des einheimischen Wachstums· KMU und KKMU in AlUla machen sich lokale Talente, natürliche Ressourcen und die Kulturlandschaft zunutze. Die Möglichkeiten reichen von der Produktion von Moringa-Öl über den Anbau von Datteln und Zitrusfrüchten bis hin zu Kunsthandwerk, Kunst und Kultur, kulinarischen, gastgewerblichen und touristischen Dienstleistungen sowie Geschichte und Kulturerbe.· Die RCU entwickelt Unternehmen an der Basis, um einen umfassenden wirtschaftlichen Wandel herbeizuführen. Durch die Nutzung natürlicher Vorteile und Stärken schaffen wir ein sich selbst tragendes wirtschaftliches Ökosystem.2. Aufbau von Kapazitäten und Fähigkeiten· RCU-Initiativen ermöglichen es den KMU, ihre Talente weiterzubilden, ihre Reichweite zu vergrößern und ihr Angebot zu diversifizieren:· - Vibes AlUla ist eine zentrale Anlaufstelle für KMU zur Ausbildung, Gründung und Entwicklung.· - Vibes gab den Startschuss für die erste Kohorte des AlUla-Programms zur Förderung von KMU, das bis März 2022 die Gründung von 14 KMU ermöglichte.· - Das AlUla Languages Centre bietet die Möglichkeit, neue Sprachen zu lernen und neue Märkte zu erschließen.· - Stipendien- und Hammayah-Programme bieten Möglichkeiten für Wachstum.3. Ein Tor zu neuen Möglichkeiten öffnen· Durch die Bereicherung des KMU-Ökosystems ermutigt die RCU junge Menschen mit Energie und Ehrgeiz, sich in AlUla niederzulassen, indem sie KMU gründen und einen Beitrag zur nationalen Agenda leisten.· Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit spiegelt die Ziele der RCU in Bezug auf die natürliche und soziale Nachhaltigkeit wider. Da Nachhaltigkeit ein Monitoring erfordert, wird die RCU die Gesundheit der KMU im Rahmen eines neuen Destination Performance Index verfolgen.· Diese Strategie spiegelt die Weltoffenheit der RCU wider und basiert auf dem Erfolg von KMU in Jordanien und Indien sowie auf den Ideen von Wirtschaftswissenschaftlern wie Michael Porter zur Wertschöpfungskette.Als Ergebnis der von der RCU geleiteten Bemühungen zeichnen sich bereits die ersten Triebe des KMU-Wachstums in AlUla ab. Zu dieser aufstrebenden Gemeinschaft neuer KMU gehören ein Fremdenführerdienst für Sternenbeobachtungen, ein Familienbetrieb, der Bäume pflanzt und Früchte erntet, ein Honigernter, ein Marktplatz für Schönheitsprodukte, ein Einzelhändler für Naturseife, ein Eventmanager, ein Vermietungsdienst für Kurzzeitwohnungen und eine Bäckerei, die online verkauft.Herr AlMadani bemerkte: „Integrierte Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur, die Wirtschaft mit der Natur und der Gesellschaft zu integrieren, sondern auch die Vergangenheit mit der Gegenwart, die Gegenwart mit der Zukunft und die Technologie mit der Kultur. Unsere Vorfahren waren unternehmerisch tätig. Um in einer rauen Umgebung zu überleben, nutzten sie die vorhandenen Materialien geschickt aus. Sie webten und stickten mit Seiden- und Metallfäden, bauten Datteln an und sammelten Heu, arbeiteten als Metallschmiede und betrieben Kaffeehäuser. Stellen Sie sich vor, wie viel wir heute erreichen können, wenn wir dieses Erbe an Initiative und Beharrlichkeit in einem modernen AlUla anwenden, das mit der Welt und all ihren Möglichkeiten verbunden ist."Herr AlMadani hat einen starken Hintergrund im Unternehmertum, da er als Mitbegründer der National TalentS Company selbst ein Unternehmer war. Von 2007 bis 2017 leitete er das Unternehmen bei der Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung an der Basis, indem er MINT- und Begabungsprojekte und -programme ins Leben rief, darunter das erste lokale Wissenschaftsmesseprogramm in Saudi-Arabien, das mit der International Science & Engineering Fair verbunden war.Informationen zur Königliche Kommission für AlUlaDie Königliche Kommission für AlUla (RCU) wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret gegründet, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der langfristige Plan der RCU umreißt einen verantwortungsvollen, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung, der das natürliche und historische Erbe des Gebiets bewahrt und gleichzeitig AlUla zu einem begehrten Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen macht. Dies umfasst eine breite Palette von Initiativen in den Bereichen Archäologie, Tourismus, Kultur, Bildung und Kunst und spiegelt das Engagement für die wirtschaftliche Diversifizierung, die Stärkung der lokalen Gemeinschaften und die Erhaltung des kulturellen Erbes wider, die im Programm „Vision 2030" des Königreichs Saudi-Arabien als Prioritäten genannt werden.