"Die Königin unter den Koch-Shows": SAT.1 bringt "Top Chef" nach Deutschland / Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann erstmals als Chef-Juror im TV (FOTO)

Unterföhring (ots) -High-Class-Kochen in SAT.1: Der Sender erwirbt die Lizenz für dieweltweit erfolgreiche Koch-Casting-Show "Top Chef" von NBCUniversalInternational Formats. Der "Koch des Jahrhunderts" Eckart Witzigmannwird Chef der Jury und damit erstmals in einer TV-Koch-Show dabeisein. SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Mit ,Top Chef Germany'bringen wir die Königin unter den Koch-Shows nach Deutschland. Und esist mir eine große Ehre, dass wir mit Eckart Witzigmann den bestenaller Köche als Jury-Chef gewinnen konnten. Er steht wie kein andererfür die ganz große Koch-Kunst. Seine Schüler nennen ihn ,Die Mutteraller Köche' - das sagt alles." Bei "Top Chef Germany" treten nurabsolute Profis an, die sich anspruchsvollen, außergewöhnlichen undpackenden Challenges auch außerhalb des Studios stellen und dabei vonder Kamera begleitet werden. Wer dieses Köche-Casting gewinnenmöchte, muss sein Handwerk perfekt beherrschen. Eckart Witzigmannüber seine Juror-Premiere: "Angebote gab es ja genügend, aber michhat bisher kein Format überzeugt. Bei ,Top Chef' haben dieerfolgreichen Chefs von morgen die Chance, bundesweit auf sichaufmerksam zu machen und können dadurch einen wichtigen Schritt fürihre weitere Karriere tun."Der Erfolg von "Top Chef":Die Show wurde bereits in über 20 Länder verkauft, hat mehrerePrime-Time-Emmys gewonnen und läuft auf dem US-Kabel-Sender Bravoerfolgreich seit 2006 - mittlerweile in der 16. Staffel. Dass hiernur kulinarische Kreationen auf Top-Niveau auf den Teller kommen,zeigt u.a. das Beispiel Frankreich: Im Gourmet-Land brachte "TopChef" bereits 17 1- und 2-Sterne-Köche hervor.Produziert wird "Top Chef Germany" von RedSeven Entertainment fürSAT.1. Die Ausstrahlung ist für Sommer 2019 geplant. Profi-Köche, diesich der Herausforderung stellen möchten, können sich ab sofort unterwww.sat1.de/topchefgermany bewerben.Mehr Informationen zu Eckart Witzigmann finden Sie unter:www.eckart-witzigmann.deProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsSandra ScholzTel. +49 89 9507-1121Sandra.Scholz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell