Königer: Ideologie hat nichts in Schulen verloren

Berlin (ots) - Das Meldeportal für neutrale Schulen, dass es ineinigen Landtagsfraktionen bereits geben soll, schlägt hohe Wellen.Das Bundesvorstandsmitglied Steffen Königer weist die Kritik daranscharf zurück. "Die hilflose Reaktion einiger Landespolitiker,Gewerkschaftsfunktionäre und sonstigen linken Ideologie-Pädagogen istverständlich, geht aber an der Sache vollständig vorbei.", soKöniger.In keinem Falle ginge es der AfD um Denunziation, sondern umAufklärung. "Durch mein tägliches Erleben, wie sogar Grundschüler inder Diskussion in vielen Bereichen des Lebens zum betreuten Denkenerzogen werden, sind diese Portale ein durchaus wichtiges Instrumentfür die Absicherung der Meinungsvielfalt."Der AfD ginge es hierbei keineswegs um Spionage oder darum,Misstrauen zu säen. Vielmehr wolle man die Diskussion in dieGesellschaft tragen, ob die 68er Generation der Lehrer überhaupt dazuin der Lage ist, Wissen neutral zu vermitteln. "Das ist keineswegsein Propagandamittel für AfD-Zwecke - es geht auch um einseitigvermittelte Betrachtungsweisen zu Themen wie Trump, dem angeblichmenschlich gemachten Klimawandel, der unkritisch beleuchtetenIslamisierung oder der EU-Politik." Das dies Bildungspolitiker derKartellparteien nicht wahrhaben wollten, wundert Königer nicht:"Drogenabhängige realisieren leider selten, dass sie ein ernsthaftesProblem haben!"