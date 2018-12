König zum Haushalt der Deutschen Rentenversicherung Bund

Berlin (ots) - Dagmar König, Vorsitzende des Vorstands derDeutschen Rentenversicherung Bund, befasste sich in ihrem Bericht andie heute in Berlin tagende Vertreterversammlung vor allem mit demHaushalt 2019.Gesamtvolumen des Haushalts 2019Der Haushalt der Deutschen Rentenversicherung Bund für 2019belaufe sich nach Königs Worten auf über 152 Milliarden Euro.Gegenüber dem Haushaltsvolumen für das laufende Jahr sei damit einAnstieg um 2,3 Prozent zu verzeichnen.Verwaltungs- und VerfahrenskostenMit den für 2019 geplanten Verwaltungs- und Verfahrenskosten werdedie gesetzliche Ausgabenobergrenze um 61 Millionen Eurounterschritten. Hier zeige sich, so König, dass die DeutscheRentenversicherung Bund ihren Konsolidierungskurs konsequentfortgesetzt hat. Der Anteil der Verwaltungs- und Verfahrenskosten amHaushaltsvolumen liege wie auch in den vergangenen Jahren bei 1,1Prozent.Leistungen zur TeilhabeAuch bei den für 2019 veranschlagten Leistungen zur Teilhabe inHöhe von rund 2,9 Milliarden Euro bleibe die DeutscheRentenversicherung Bund unter der gesetzlichen Ausgabenobergrenze.Die Ausgabengrenze werde 2019 um rund 128 Millionen Eurounterschritten. Die geplanten Unterschreitungen begründeten sichdurch die erwartete Entwicklung der Leistungen zur Teilhabe undfolgten keinen wirtschaftlichen Sparzwängen. "Denn die Ausgaben fürdiese Leistungen stellen eine denkbar gute Anlage der Beitragsmitteldar. Wir können so den Versicherten in einer Vielzahl von Fällen denVerbleib im Erwerbsleben ermöglichen", betonte dieVorstandsvorsitzende.Der vollständige Bericht Königs ist im Internet unterwww.deutsche-rentenversicherung-bund.de abrufbar.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell