Unterföhring (ots) -- Die zweite Staffel der bildgewaltigen Historienserie in derOriginalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket- Auch die erste Staffel auf Sky Box Sets verfügbar- Wahlweise im Original oder auch Deutsch ab 5. Juni auf SkyAtlantic HD21. März 2017 - Sie gilt bislang als die teuerste und aufwändigsteSerienproduktion in Europa: "Versailles". Nun startet die zweiteStaffel der opulenten Historienserie um den Aufstieg des jungenSonnenkönigs Ludwig XIV. Ab 1. Mai stehen die ersten fünf Episoden inder Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereit,danach folgen wöchentlich jeweils eine neue Episode. Auch die ersteStaffel ist auf Sky Box Sets abrufbar. Ab dem 5. Juni, immer montagsab 20.15 Uhr, ist "Versailles" in Doppelfolgen, wahlweise auf Deutschoder im Original, auf Sky Atlantic HD zu sehen."Berauschende Bilder, opulente Kostüme, eine faszinierendeGeschichte um politische Intrigen, Liebe, Lust und Betrug, die anOriginalschauplätzen gedreht wurde: 'Versailles' ist einefaszinierende Historienserie", sagt Peter Schulz, Senior VicePresident Programming & Planning Sky Deutschland. "Wir freuen uns,dass wir gleich fünf neue Episoden pünktlich zum Feiertag zum BingeWatching präsentieren können."Über "Versailles":Die erste Staffel der aufwändigen Historienserie "Versailles"beschrieb den Beginn des Aufstiegs von Ludwig XIV zumabsolutistischen Herrscher Frankreichs sowie das prunkvolle undausschweifende Leben des Adels. Die Handlung der zweiten Staffelsetzt nun vier Jahre nach der ersten ein: Ludwigs Palast vor denToren von Paris wird immer größer und prunkvoller, genau wie seinepolitische Macht. Doch je mehr er den Adel in Schach hält, destogrößer blühen im Verborgenen der Hass und die Intrigen seinerWidersacher."Versailles" gilt bislang als die bisher größte je in Europagedrehte TV-Serie. Mit einem Budget von 30 Millionen Euro braucht dieProduktion des französischen Senders Canal+ keinen internationalenVergleich zu scheuen. Die kreativen Köpfe David Wolstencroft ("TheEscape Artist") und Helen Mirrens Neffe Simon Mirren ("Without ATrace") zeichnen für die Drehbücher verantwortlich. KomplexeCharaktere bieten einen unglaublich spannenden Einblick in das Lebenam Hof eines der bekanntesten - und mit 72 Jahren übrigens auch einesder am längsten herrschenden - Monarchen der Geschichte. DieEntscheidung, die Serie am Original-Schauplatz in Frankreich, aber inenglischer Sprache zu drehen, sorgte bei den stolzen Franzosen fürhitzige Debatten. Doch die Produzenten rechtfertigten dies mit derTatsache, dass die hohen Produktionskosten von 30 Millionen Euro nurmit internationaler Beteiligung zu decken waren. Es hat sich gelohnt:Die spannende und optisch hinreißende Serie ist nicht nur fürGeschichtsinteressierte ein Muss.Facts:Originaltitel: "Versailles", Historienserie, F/GB 2016, 2.Staffel, 10 Episoden à ca. 50 Min., Regie: Thomas Vincent, MikeBarker, Louis Choquette. Serienschöpfer: Simon Mirren, DavidWolstencroft. Darsteller: George Blagden, Evan Williams, AlexanderVlahos, Noémie Schmidt, Lizzie Brochere, Tygh Runyan, Stuart Bowman.Für die Ausstrahlung von "Versailles" in Deutschland und Österreichhat Sky Deutschland die Lizenz von SquareOne Entertainment GmbHerworben.Ausstrahlungstermine:Staffel eins: Verfügbar auf Sky Box Sets über Sky On Demand, SkyGo und Sky Ticket sowie am am 3. und 4.6.2017 alsMarathonprogrammierung mit je fünf Folgen ab 13.15 Uhr auf SkyAtlantic HDStaffel zwei: ab 1. Mai Episoden 1 bis 5 sowie ab 8. Mai jeweilseine Episode pro Woche dazu, immer in der Originalfassung auf Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket. Ab 5. Juni wahlweise auf Deutsch oderim Original, immer montags, 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf SkyAtlantic HD.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions"oder "Californication", sowie ausgewählte Produktionen wie "Mastersof Sex" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch alsauch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werdenausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völligflexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service- mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten vonSky.Über Sky On Demand:Mit Sky On Demand erhalten Abonnenten mit einem Sky+ Receiver ohneZusatzkosten Zugang zu ihrem Sky Programm auf Knopfdruck: TausendeInhalte, inklusive der aktuellsten Filme, Serienhits und SkyEigenproduktionen, hochwertige Dokumentationen, zahlreicheKindersendungen sowie exklusive Sporthighlights und die BundesligaCollection auf Abruf und ohne Werbeunterbrechung. Dafür müssen Kundenlediglich den Sky+ Festplattenreceiver mit dem Internet verbinden -per Sky WLAN-Modul oder Netzwerkkabel - und den blauen Knopf aufihrer Fernbedienung drücken. Als Teil des Sky Entertainment Paketskönnen damit zusätzlich komplette Staffeln der neuesten und bestenSerien unter Sky Box Sets abgerufen werden.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowieauf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 