Koenig & Bauer: Prognose eingestampft - Aktie crasht

Die Aktien von Koenig & Bauer (WKN: 719350) verlieren heute -12,47% auf 26,54 Euro. Der Druckmaschinen-Hersteller aus Würzburg kassierte am 20. Dezember seine Prognose für 2019 ein.

In einem „weiterhin sehr anspruchsvollen Marktumfeld“ hätten „nicht alle Aufträge wie ursprünglich erwartet gewonnen und weitere für dieses Jahr vorgesehene Abschlüsse nicht wie geplant getätigt werden“ können, so Bauer & Koenig in der



