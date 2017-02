König & Bauer: Experten heben den Daumen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

die Aktionäre des Druckmaschinenherstellers König&Bauer konnten sich im zurückliegenden Jahr 2016 über deutliche Kursgewinne freuen. Und auch im Januar des neuen Jahres ging es weiter nach oben – bis auf das Allzeithoch von 51,75 Euro. Wie bewerten die Aktienanalysten diese Situation? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Gewinne mitzunehmen, oder tut man eher gut daran, noch Positionen zuzukaufen?

Analyst Richard Schramm (HSBC) weist darauf hin, dass das Restrukturierungsprogramm von König&Bauer sich bezahlt mache. Außerdem profitiere das Unternehmen von einer gestiegenen Nachfrage. Sollte das Management die Erwartung für die Marge erhöhen, dürfte das den Kurs allerdings nicht noch weiter anheizen.

Experte Henning Breiter (Hauck&Aufhäuser) hebt den positiven Newsflow beim Druckmaschinenhersteller hervor. Er spricht daher eine klare Kaufempfehlung aus. Eggert Kuls (Warburg Research) ist ähnlicher Meinung. Die Kursgewinne der letzten Monate seien nicht übertrieben. Er geht von einem ebenfalls erfolgreichen Jahr 2017 aus.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Hauck & Aufhäuser: „Buy“ – 60,00 Euro (+18 %)

Warburg Research: „Buy“ – 60,00 Euro (+18 %)

HSBC: „Hold“ – 45,00 Euro (-11 %)

