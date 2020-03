Koenig & Bauer-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Der neuartige Coronavirus hält die Anleger weiter in Atem und hat an den Märkten zu einer starken Korrektur geführt. Der deutsche Leitindex DAX büßte seit Beginn der Verkaufswelle vor etwas mehr als zwei Wochen über 3.000 Punkte ein. Prozentual belaufen sich die Verluste auf mehr als 22 Prozent. Am Donnerstag kommt die Europäische Zentralbank zusammen, um über das weitere Vorgehen zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung