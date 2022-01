Koenig, Bauer Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

An der Börse Xetra notiert die Aktie Koenig & Bauer am 03.01.2022, 22:05 Uhr, mit dem Kurs von 31.3 EUR. Die Aktie der Koenig & Bauer wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Koenig & Bauer einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Koenig & Bauer jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Koenig & Bauer liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Koenig & Bauer vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 32,67 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (31,3 EUR) könnte die Aktie damit um 4,37 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Koenig & Bauer-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Koenig & Bauer wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Koenig & Bauer auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Koenig & Bauer-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 27,93 EUR. Der letzte Schlusskurs (31,3 EUR) weicht somit +12,07 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (30,16 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,78 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Koenig & Bauer-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Koenig & Bauer-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

Koenig, Bauer kaufen, halten oder verkaufen?

