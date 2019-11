Koenig & Bauer Aktie: 2019er Ziele auf dem Prüfstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Das klingt fast so, als ob eine Umsatz- und/oder Gewinnwarnung bei Koenig & Bauer bevorsteht. Am Donnerstag teilte das Unternehmen mit, dass das Erreichen der Jahresziele „deutlich herausfordernder geworden ist“. Als Begründung dafür wurde ein „anspruchsvolleres Marktumfeld“ genannt, was zu niedrigeren Auftragseingängen im 3. Quartal geführt habe. Um die Ziele für 2019 noch zu erreichen, müssen die Aufträge wie geplant abgewickelt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



