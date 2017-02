Koenig & Bauer AG: Jahresziele erhöht!

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

letzte Woche gab es überraschende Neuigkeiten bei der Koenig & Bauer AG, denn die Reduktion der Abhängigkeit vom kriselnden Zeitungsdruck und die Konzentration auf die Wachstumssegmente Verpackungs- und Digitaldruck sowie auf das Service-Geschäft scheinen sich auszuzahlen. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Koenig & Bauer AG und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Besser als erwartet! Eins steht fest: Die Konzentration auf die Wachstumssegmente Verpackungs- und Digitaldruck und das Service-Geschäft zahlt sich weiterhin aus und auch die Abhängigkeit vom kriselnden Zeitungsdruck wird geringer. So übertrafen Auftragseingang und -bestand sowie Umsatz und Gewinn in den ersten 9 Monaten die Vorjahreswerte.

Alle Regionen von Erfolg gekrönt! Die Branchenmesse Drupa war erfolgreich und in allen Regionen konnte mehr umgesetzt werden. Aber auch alle Sparten sind gewachsen und haben Gewinne abgeworfen. Die Sparte Special war dabei Wachstums- und Ergebnistreiber Nummer 1.

Mehr Aufträge, mehr Umsatz! Nicht nur konnten durch die hohe Nachfrage nach Druckmaschinen für den Wertpapier-, Blech-, Kennzeichnungs- und Verpackungsdruck die Auftragseingänge um 30% auf 384 Mio € hochgekurbelt werden, auch der Umsatz wuchs um 22% auf 338 Mio €. Die operative Marge konnte sich von 5,6 auf 8% verbessern und die Sparte Sheedfed ist trotz hoher Drupa-Kosten und der Konjunkturabkühlung in China profitabel gewachsen. Auch der Turnaround in der Sparte Digital & Web gelang früher als ursprünglich erwartet.

Jahresziele erhöht! Auch hat Koenig & Bauer die Jahresziele erneut höher gesteckt und einen Umsatz von 1,1 bis 1,2 Mrd € sowie eine Vorsteuermarge von bis zu 5% in Aussicht gestellt. Nach 9 Monaten waren es 4,2%.

Sind die neuen Ziele noch immer zu konservativ, angesichts der guten Auftragslage? Wir halten Sie informiert.

