Kölnische Rundschau zum Karlsruher Urteil Kopftuchverbot

Köln (ots) - UnideologischSandro Schmidtzum Kopftuchverbot im JustizdienstAbgewogen, unideologisch, auf gesellschaftlichen Frieden ausgerichtet - somuss man das neue Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Tragen vonKopftüchern im Staatsdienst einordnen. Der Staat kann seinen AmtsträgernKopftücher verbieten, wenn sie in hoheitlicher Funktion handeln: weil sie alsdessen Repräsentanten weltanschauliche Neutralität nicht nur im Handeln ausüben,sondern auch im Erscheinungsbild ausstrahlen sollen. Er kann, muss aber nicht.Das wird Anhängern der reinen Lehre des Kopftuchverbots nicht gefallen, undMuslima nicht in allen Bundesländern zufrieden stellen. Nämlich dort nicht, wowie in Hessen das Verbot bestehen bleibt. Dennoch hat Karlsruhe den Muslimen inder Praxis doch eine Tür weit aufgesperrt. Denn eigentlich gilt: Religion undWeltanschauung bleiben privat, haben im Staatsdienst nichts verloren. Und werdas anders sieht, darf das, aber nicht als Repräsentant der Bundesrepublik.Offenbar gilt diese Sichtweise nicht mehr uneingeschränkt. Ihre Meinung:dialog@kr-redaktion.de