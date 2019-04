Kölnische Rundschau: zum BGH-Urteil über lebensverlängernde Maßnahmen/passive Sterbehilfe

Köln (ots) - StoppsignalRaimund Neuß zum Urteil des BGHEigentlich ist es nur ein Urteil in einem sehr speziellen Fall.Der Bundesgerichtshof hatte sich nicht mit lebensverlängerndenMaßnahmen an sich zu befassen, sondern mit der Situation einesPatienten, der keine Verfügung über seine Behandlung getroffen undauch keinen Angehörigen entsprechend ermächtigt hatte. Der Sohn, dernun Schadenersatz einklagen wollte, hatte zu Lebzeiten seines Vatersnicht die Möglichkeit gesehen, sich um dessen Betreuung zu kümmern.Im Nachhinein wollte er den Hausarzt in Haftung nehmen, weil derseinen Vater nicht sterben ließ. Es ist richtig, dass derBundesgerichtshof diese Zumutung zurückgewiesen hat. DieArgumentation, mit der er dies getan hat, weist aber weit über diesenAusnahmefall hinaus: Menschliches Leben kann nie, unter keinenUmständen, als Schaden angesehen werden. Über einePatientenverfügung, die es hier ja nicht gab, hätten sich Ärzte zwarnicht einfach hinwegsetzen dürfen. Aber um Schadenersatz könnte esselbst dann nicht gehen. Durch diese Klarstellung wird dieEinzelfallentscheidung doch zum Grundsatzurteil: Kein Arzt und keinRichter der Welt kann und darf ein Leben für nicht erhaltenswürdigerklären. Die Erfahrungen mit dem Begriff des "lebensunwerten Lebens"sind schlimm genug. Daran sollte man auch bei Urteilen denken, indenen Eltern Schadenersatz zugesprochen wird, weil Ärzte nicht aufdie Möglichkeit zur Abtreibung eines behinderten Kindes aufmerksamgemacht haben. Formal wird hier anders argumentiert - nicht das Lebendes Kindes selbst gilt als Schaden, sondern es wird die veränderteVermögenssituation der Eltern bewertet. Aber die Rechtsprechung isthier auf eine gefährliche Bahn geraten, und es ist gut, dass derBundesgerichtshof ein Stoppsignal gesetzt hat.Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell