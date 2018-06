Kölnische Rundschau: zu katholische Bischöfe und Ökumene

Köln (ots) - DauerkonfliktRaimund Neuß zu Problemen mit der Ökumene¶Vorhang zu und alle Fragen offen: Die Sentenz des AtheistenBertolt Brecht passt gut auf die Lage nach der Ratssitzung derdeutschen Bischöfe. Sie haben ihren Text zur Eucharistie inkonfessionsverbindenden Ehen jetzt veröffentlicht, als"Orientierungshilfe" und nicht als offizielles Dokument. Beantwortetsind die inhaltlichen Bedenken der Kritiker nicht, auch dieGlaubenskongregation hat nur auf Zuständigkeiten verwiesen: JederBischof soll zusehen, wie er sich verhält.Papst Franziskus, der das Papier "gut gemacht, gut gemacht"findet, liebt die Ermunterung, scheut aber formelle Konsequenzen. Dashaben homosexuelle Christen ebenso erfahren müssen wie die Mehrheitder Bischöfe. Es ist die Tragik eines Papstes, der keine Machtwortemag: Er vermeidet die klare Position in einer Auseinandersetzung, diedie katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil prägt.Dieses Konzil stellte zwar fest, dass alle Getauften Christuszugehörig und eingegliedert seien, aber auch, dass die Kirche Christiin der sichtbar verfassten katholischen Kirche verwirklicht sei.Daraus entstand, was Karl Rahner - Jesuit wie der heutige Papst - alsKonflikt zwischen einem offenen und einem geschlossenen, gar"totalitären" Verständnis von Kirche wertete. Der Magdeburger BischofGerhard Feige griff dies jüngst mit dem bösen Vergleich zwischenKirche und DDR auf.Ökumene ist da mehr als nur eine Frage des guten Willens. Diekatholische Kirche ringt um ihr Selbstverständnis und muss denKonflikt lösen, will sie zur Ökumene fähig sein.Ihre Meinung an: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell