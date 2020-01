Kölnische Rundschau zu Trumps Nahostplan

Köln (ots) - TaschenspielertrickSandro Schmidtzu Trumps Nahost-PlanSeit ziemlich genau drei Jahren ist US-Präsident Donald Trump im Amt und einerseiner erklärtermaßen wichtigsten außenpolitischen Projekte ist es zu erreichen,woran seit mehr als vier Jahrzehnten alle anderen US-Präsidenten gescheitertsind: einen tragfähigen Frieden zwischen Israel und den Palästinenser zuvermitteln. Und wie es Naturell und Temperament des früheren Bau-Mogulenentspricht, natürlich nicht nur irgendeinen Frieden, sondern den besten,großartigst denkbaren Frieden aller Zeiten. Den GröFraZ sozusagen. Gestern nunstellte Trump zusammen mit seinem Freund Benjamin Netanyahu, dem israelischenPremier, im Weißen Haus (welch ein Symbol) und natürlich unter Ausschluss derPalästinenser seinen sogenannten Friedensplan vor. Beide stehen im Wahlkampf undhaben angesichts von zumindest beschämenden, möglicherweise justiziablen,schwerwiegenden innenpolitischen Skandalen dringende Imagepolitur auch bei deneigenen Anhängern nötig. Dabei soll diese zirkusreife Illusion von einemFriedensplan helfen. Heraus kam in der Sache genau das, was man von diesenProtagonisten erwarten durfte: der alte politische Taschenspielertrick. Zweirelativ starke Partner einigen sich auf Kosten eines relativ schwachen Drittendarauf, ihre Interessen durchzusetzen - in diesem Fall mit brachialerMachtpolitik. Recht, und seien es verbindliches Völkerrecht oderUN-Resolutionen, wird mit Füßen getreten - was gilt, ist das Recht desStärkeren. Man braucht kein Prophet zu sein, nur etwas historisch interessiert,um zu erkennen, das sich auf diese Weise noch nirgendwo hat Frieden erzielenlassen. Die Palästinenser werden sich mit ihren - untauglichen -Mitteln gegen diese aufoktroyierte Entrechtung zur Wehr setzen.Pressekontakt:Kölnische RundschauSandro SchmidtTelefon: 0228-6688-526print@kr-redaktion.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70111/4505079OTS: Kölnische RundschauOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell