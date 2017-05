Kölnische Rundschau: zu Steinbrück/SPD/Schulz

Köln (ots) - Erich Schulz-Honecker. Noch giftiger geht es nicht.Der gescheiterte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück spritzt dentoxischen Wirkstoff genau dahin, wo es dem aktuellen KandidatenMartin Schulz besonders weh tut: Bisher hat Schulz die Machtoption -vielleicht seine einzige - mit den SED-Nachfolgern nichtausgeschlossen.Der wütende Protest in der SPD zeigt, wie genau Steinbrück gezielthat. Und wie brutal treffend seine Bemerkungen über das Thema sozialeGerechtigkeit sind. Bei allem Zorn über Steinbrücks zynischeIlloyalität sollte die SPD nicht übersehen, dass er in der Sacherecht hat: Das Soziale ist eine SPD-Kernkompetenz, aber das reichtnicht aus, um in die Nähe des Kanzleramts zu gelangen.Erstens ist es nämlich wenig glaubwürdig, wenn eine Partei zweiJahrzehnte lang fast durchgehend in der Regierungsverantwortung standund plötzlich die "Zeit für mehr Gerechtigkeit" ausruft. Zweitenswird in dieser Wahl kein Onkel mit dem Füllhorn gesucht. Das aktuelleStellenprofil für Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin hat Barack Obamaerläutert, als er Amtsinhaberin Angela Merkel als "Führerin derfreien Welt" bezeichnete. Das war nicht nur der Ausdruck tiefenRespekts, sondern auch eine Aufgabenbeschreibung angesichts derKrisen durch die Wahl von Donald Trump und den Brexit. Genau dieserJob käme auf Schulz zu, wenn er Kanzler würde. Der Kandidat muss baldzeigen, dass er dem gewachsen wäre. Dazu gehört auch eine Klärung desVerhältnisses zu Erich Honeckers Erben.Sonst werden die Wähler den Rat des bewährten KavalleristenSteinbrück neu interpretieren: "Man kann die Pferde nicht mitten imGalopp wechseln."Ihre Meinung an: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: K?lnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell