Kölnische Rundschau: zu Sigmar Gabriel und der Krise im Libanon¶

Köln (ots) - TölpelhaftSandro Schmidt zu Sigmar Gabriel und der Krise im Libanon¶Die Causa Hariri bleibt vorerst undurchsichtig. Immerhin hat diediplomatisch höchst geschickte, hinter den Kulissen vorangetriebenefranzösische Initiative den - angeblich zurückgetretenen -libanesischen Ministerpräsidenten aus dem unmittelbarenEinflussbereich Saudi-Arabiens befreit. Möglicherweise die letzteChance für das fragile kleine Land am Mittelmeer, nicht durch dasohne Rücksicht auf Verluste geführte Ringen um Vorherrschaft in derRegion zwischen den Saudis und Iran in einen weiterenStellvertreterkrieg hineingezogen zu werden. Emmanuel Macrons zuRecht gefeierter Coup lässt den überflüssigen Auftritt vonBundesaußenminister Sigmar Gabriel umso tölpelhafter erscheinen.Überflüssig, weil eine auf dem offenen Markt vorgetragene Attackegegen Saudi-Arabien weder Hariri noch dem Libanon oder den deutschenEinflussmöglichkeiten auf die komplizierte Gemengelage im Nahen Ostennützt. Im Gegenteil. Es schürt in Riad den Verdacht, Berlin habe sichauf die Seite des Erzfeindes in Teheran geschlagen - und sei insofernnicht mehr vertrauenswürdig. Tölpelhaft, weil mit moralischem Gestusvorgetragene verbale Polterei in der Außenpolitik selten einer Lösungin der Sache gedient hat. Sigmar Gabriel ist nur noch kommissarischim Amt - und absehbar nicht mehr allzu lange. Insofern wird die vonihm leichtfertig provozierte diplomatische Krise mit Riad dasbilaterale Verhältnis nicht dauerhaft belasten. Dennoch istzerbrochenes Porzellan zu kitten - nur weil der Außenminister seinTemperament nicht im Griff hat.