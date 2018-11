Kölnische Rundschau: Sicherheitskontrollen im Luftverkehr: Chef des Flughafens Köln/Bonn kritisiert Bundesinnenministerium

Köln (ots) - Köln. Der neue Chef des Köln/Bonner Flughafens, JohanVanneste, will die Sicherheitskontrollen am Flughafen straffen.Gegenüber der Kölnischen/Bonner Rundschau (Samstagausgabe) übte erdeutliche Kritik an der in Deutschland vorgeschriebenen Praxis, beider allein Bundesinnenministerium und Bundespolizei für dieOrganisation der Kontrollen zuständig sind. Die könnten deutlicheffizienter und schneller durchgeführt werden, wie an andereneuropäischen Flughäfen zu sehen sei, kritisiert der seit rund einemhalben Jahr amtierende Flughafenchef. Vanneste erhofft sich vonstrafferen Sicherheitskontrollen mehr Zeit für die Passagiere zumKonsum in den am Flughafen angegliederten Geschäften und Lokalen.Deren Mietzahlungen sind für den Köln/Bonner Flughafen eine wichtigeEinnahmequelle. "Uns steht ein sehr schwieriges Jahr bevor", sagteder Flughafenchef mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung. Ererwartet durch die Verlagerung von Langstreckenflügen an denDüsseldorfer Flughafen und durch Angebotsreduzierungen mehrererFluggesellschaften einen Rückgang von rund einer Million Fluggästenan dem Konrad-Adenauer-Airport. Neben Maßnahmen zurEinnahmenerhöhung kündigte der Vorsitzende der Geschäftsführungdeutliche Einschnitte für die Belegschaft an. In Absprache mit derArbeitnehmerschaft und dem Aufsichtsrat will er unter anderem dieAbfertigung der Flugzeuge, den sogenannten Bodenverkehrsdienst,ausgliedern. Der Köln-Bonner Flughafen beschäftige imdeutschlandweiten Vergleich zu viel Personal und zahle im Verhältniszum Umsatz die höchsten Löhne.Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell