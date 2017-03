Kölnische Rundschau: zu Rhein-Ruhr-Express RRX

Köln (ots) - Tempomacher für NRW? Na, hoffen wir es. Es sind großeWorte, mit denen NRW-Verkehrsminister Michael Groschek die Planungenfür den Rhein-Ruhr-Express vorgestellt hat. Der geplagte Bahnpendlerallerdings wünscht sich vor allem, dass der quälend langeDiskussions- und Planungsprozess kein böses Omen für das spätereTempo der geplanten Städteschnellverbindungen ist.Denn so erfreulich es ist, dass 2,65 Milliarden Euro in den Ausbaudes schnellen Regionalverkehrs investiert werden sollen - sounübersehbar sind die Schwächen des groß beworbenen Vorhabens. Esbeginnt mit einem Grundfehler der Regionalplanung: Das Ruhrgebiet,das schwache Herz des Landes NRW, wird gegenüber anderen Gegenden ineiner Weise bevorzugt, die dem Ganzen schadet. So war es schon beimS-Bahn-Bau, so ist es jetzt beim RRX.Konkret: Zwischen Düsseldorf und Essen entsteht eineHochleistungstrasse. Auf der Verbindung nach Köln wird vor allem inein zweites S-Bahn-Gleis bei Leverkusen investiert. Darüber sollendann auch Güterzüge rollen, um Fahrplantrassen für den RRXfreizumachen. Es ist absehbar, dass schon kleine Störungen zumZusammenbruch des Takts auf dieser stark belasteten Strecke führenwerden, die künftig neben dem dichten Fernverkehr vier RRX-Züge proStunde und Richtung aufnehmen soll.Und was geschieht, wenn Fahrgäste von den Knotenpunkten ausweiterreisen wollen? Ein paar RRX-Züge sollen bis Bonn rollen. Fürdie Strecke dorthin sind überhaupt keine Ausbaupläne greifbar, esgibt nur wolkige Ankündigungen über den Knoten Köln imBundesverkehrswegeplan. Dabei erleben Passagiere hier schon heuteähnlich inakzeptable Zustände - chronisch überfüllte Züge,Taktlücken, Verspätungen - wie auf der Ruhrschiene. Und der FlughafenKöln/Bonn? Der soll sage und schreibe einmal pro Stunde vom RRXangefahren werden. S-Bahn-Verbindungen wird es von Köln aus auchkünftig weder nach Bonn über Brühl noch in die Eifel, weder nachWuppertal noch nach Pulheim und Mönchengladbach geben. Ähnlichlöchrig ist das Netz beispielsweise im Münsterland oder amNiederrhein.Allerdings müssen sich nicht nur Land und Bund kritische Fragengefallen lassen, sondern auch die Kommunen entlang der RRX-Linien.Die Stadtbahntrasse beispielsweise, über die Passagiere vom DeutzerBahnhof in Köln aus nach Westen fahren sollen, ist schon der heutigenBelastung kaum gewachsen. Gut, dass die neue KölnerVerkehrsdezernentin einen Ausbau vorantreiben will und auch keineAngst vor dem bösen Wort Tunnelbau hat. Hoffen wir nur, dass diesesKonzept nicht zerredet wird.Bund, Land und Kommunen müssen also noch viel Ergänzendes tun,damit der RRX wirklich zum Tempomacher für ganz NRW wird und nichtnur zur Pendlerschleuder zwischen einigen Großstadt-Zentren.Ihre Meinung an: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: K?lnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell