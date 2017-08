Kölnische Rundschau: Mini-Schmuckstück aus der Römerzeit in Köln gefunden

Köln (ots) - Bei Arbeiten am neuen Antoniter-Quartier nahe derKölner Schildergasse haben Archäologen ein winziges Schmuckstück ausder Römerzeit entdeckt. In den fast 2000 Jahre alten Schmuckstein,eine Gemme, ist ein Fisch eingraviert, die Rückseite ist perfektglatt geschliffen. Der Stein ist nur wenige Millimeter groß.Möglicherweise war er mal Teil eines Rings. In der Kölner City laufenderzeit die Arbeiten für das neue Antoniter-Quartier, dieevangelische Gemeinde plant hier für 25 Millionen Euro einCitykirchenzentrum mit Wohnen, Gastronomie und Handel.Pressekontakt:Kölnische RundschauJens MeifertTelefon: 0221-1632-498print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: K?lnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell