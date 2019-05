Kölnische Rundschau: zu Merkel in Harvard

Köln (ots) - In einer Reihe mit Winston ChurchillRaimund Neuß zu Merkels Auftritt in Harvard Barack Obama hatAngela Merkel kurz vor seinem Abschied vom Präsidentenamt als dieFührerin der freien Welt bezeichnet. Die Bundeskanzlerin hat diesimmer zurückgewiesen - und nun stellt die Harvard-Universität sie,die neue Ehrendoktorin, in eine Reihe mit Winston Churchill, derSymbolfigur für den Kampf des freien Europa gegen die Nazi-Diktatur,und mit George Marshall, dem Architekten des europäischenWiederaufbaus. Die Kanzlerin wurde nicht nur wegen einzelnerVerdienste geehrt, sondern als "demokratische Schlüsselgestalt", alsInbegriff des Widerstandes gegen Nationalismus und Populismus. AlsVertreterin eines Politikstils, der außer Gebrauch zu geraten droht:Suche nach Interessenausgleich und Kooperation. Merkels grandioseRede ist in Harvard zu Recht als politisches Testament verstandenworden. Das gilt auch für ihre diplomatischen Form: Punkt für Punktgrenzte sich Merkel von US-Präsident Donald Trump ab, ohne ihn jemalsanzugreifen. Die emphatischen Reaktionen zeugen von der Hoffnungdarauf, angesichts der von Trump angerichteten Verwüstungenirgendwann auf den Rest-Knopf drücken zu können. Aber wird dieRegierungschefin eines mittelgroßen Landes in der Endphase ihrerpolitischen Laufbahn mit solchen Erwartungen nicht überfordert? Istdas nicht eine Projektion, die vor allem von der großen Leere in derUS-Politik zeugt, in der eine überzeugende Alternative zu Trumpfehlt? Gegenthese: Merkel gerät gerade deshalb immer mehr in dieRolle der Führerin der freien Welt, weil sie diese Rolle nicht habenwill. Die Vorliebe fürs Präsidieren und Moderieren, die ihr daheimoft zur Last gelegt wird, macht sie zur Gewährsfrau dafür, dass inder internationalen Politik wieder bessere, rationale Zeitenanbrechen könnten.Ihre Meinung: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell