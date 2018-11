Köln (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat dazuaufgerufen, die verbreitete europaskeptische Stimmung zu "drehen"."Europa, das bedeutet Frieden und Stabilität seit rund 70 Jahren",sagte Laschet der Kölnischen/Bonner Rundschau (Mittwochaugabe):"Leider habe ich den Eindruck, dass Europa nicht so gewürdigt wird,wie es das eigentlich verdient hätte." Die EU gelte als"Prügelknabe". Laschet wörtlich: "Wir müssen daran verstärktarbeiten, die EU den Menschen besser zu erklären. Die Zögerlichensagen: die Stimmung ist doch euroskeptisch. Meine Antwort: Dannmüssen wir die Stimmung eben drehen - durch mutige Schritte imInteresse der Jugend Europas!" Laschet rief zur Beteiligung an derEuropawahl auf: "Wer Europa will, muss zur Wahl gehen und darf nichtdarauf hoffen, dass dies andere tun werden." Das Brexit-Referendumhabe gezeigt, was passiere, wenn manche Wählergruppen lieber zu Hausebleiben. Seine Landesregierung habe den Anspruch, "dassNordrhein-Westfalen wieder zu einer treibenden Kraft in derEuropapolitik und wichtiger Akteur bei der weiteren Ausgestaltung derEuropäischen Union wird". Laschet äußerte sich in dem Interviewanlässlich einer Gemeinschaftsaktion von elf nordrhein-westfälischenTageszeitungen, die 200 Tage vor der Europawahl eine gemeinsame Serie"Unser Europa" starten.Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell