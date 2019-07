Kölnische Rundschau: zu Kooperation Ford-VW/Elektromobilität

Köln (ots) - ZukunftsträchtigRaimund Neuß zur Kooperation von Ford und VW Ist die Kooperationvon Ford und VW eine rundum gute Nachricht für den Autostandort Köln?Vorsicht. Die von Ford genannten Bedingungen derElektroauto-Entwicklung sind klar: Grundlage ist eine von VWkonstruierte Plattform, auch Komponenten werden vom WolfsburgerMitbewerber zugeliefert. So läuft das bei Elektroautos. DieInvestitionen in die Entwicklung sind so hoch, dass ein Konzernalleine sie nicht stemmen kann. Und die Fertigungstiefe wirdgeringer. Es ist absehbar, dass eine künftige Elektroauto-Produktionin Köln mit deutlich weniger Arbeitsplätzen auskommen wird als dieheutige Fertigung konventioneller Fahrzeuge. Entscheidend aber ist:Schlüsselkompetenzen bleiben in Köln erhalten und werden ausgebaut.Nur dank der Kooperation mit VW kann Ford auf dem ZukunftsmarktE-Mobilität mithalten. Ein Verzicht auf Kooperation, ein einfaches"Weiter so", hätte die Kölner Ford-Werke mit ihrer ganzenProduktpalette zum Auslaufmodell gestempelt.Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell