Köln (ots) - GrundrechtSandro Schmidtzum Verfassungsgerichtsurteil "3. Geschlecht"Das Urteil des Bundesverfassungsgericht mag auf den ersten Blickverstörend wirken. Ein drittes Geschlecht neben Mann und Frau, nunhöchstrichterlich sanktioniert? Verstörend ist das Urteil allerdingsnur, weil es in jahrhundertelanger kultureller und gesellschaftlicherTradition unüblich war, eine Kategorie jenseits der beidenangestammten Geschlechter wahrzunehmen. Allerdings: Es war über vieleJahrhunderte ebenso kulturelle Tradition, die Frau gesellschaftlichund rechtlich nicht als gleichberechtigt mit dem Manne anzusehen.Dies hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts endlich geändert.Wenn es also - medizinisch erwiesen - nun einmal intersexuelleMenschen gibt, die weder Mann noch Frau sind und sich auch nicht sofühlen (wollen), so verlangen die unveräußerlichen Grundrechteunserer Verfassung, dies anzuerkennen. Die geschlechtliche Identitätsei ein "konstituierender Aspekt der eigenen Persönlichkeit" undsomit vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht geschützt, begründen dieKarlsruher Richter ihre Entscheidung sehr nachvollziehbar. Spannendallerdings wird sein, wie sich das nun postulierteGleichstellungsgebot über die Änderung im Personenstandsrecht hinausim gelebten Alltag auswirken wird.