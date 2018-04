Kölnische Rundschau: Kommentar zum Raketenangriff in Syrien

Köln (ots) - PräventivschlagSandro Schmidtzum Raketenangriff in Syrien¶Die schweren Raketenangriffe auf Stützpunkte der syrischen Armeeund iranischer Milizen nahe Hama und Aleppo zeigen einesüberdeutlich: Längst geht es in dem seit 2011 tobenden Krieg nichtmehr nur um die Macht in Damaskus. Der einstige Bürgerkrieg hat sichhinter den Kulissen zu einem gefährlichen Stellvertreterkrieg derRegionalmächte ausgeweitet. Dass Israels Armee für die jüngsteAttacke verantwortlich ist, ist kaum zu bezweifeln - auch wenn esdafür wie immer keine offizielle Bestätigung gibt.Der Iran hat vor allem mit seinen Revolutionsgarden an der SeiteRusslands das Regime von Präsident Baschar el-Assad gerettet und bautnun seine Stellungen in Syrien aus. In Israel schrillen deswegen dieAlarmglocken. Eine starke militärische Präsenz des erklärtenTodfeindes will und kann Jerusalem nahe seiner Grenze nicht dulden.Mehrfach haben israelische Minister gewarnt, man wolle sich zwarnicht in den innersyrischen Krieg einmischen, werde aber auf keinenFall "dem Aufbau einer iranischen Front" dort zuschauen. Israel siehtPräventivschläge wie gestern als Selbstverteidigung.Eigentlich können weder Russland, das seine neue Machtbasis imNahen Osten nicht gefährden will, noch Assad, für den es umspolitische Überleben geht, Interesse daran haben, dass sich derKonflikt um eine zusätzliche Dimension, einem Waffengang zwischenIran und Israel, erweitert. Eine solche Eskalation des ohnehinchaotischen Mehrfrontenkriegs wäre verheerend für die gesamte Region.Beide sollten daher Druck auf ihren Verbündeten in Teheran ausüben,das militärisches Engagement in Syrien auf ein Minimum zu reduzieren.Pressekontakt:Kölnische RundschauSandro SchmidtTelefon: 0228-6688-526print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell