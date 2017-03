Kölnische Rundschau: Kommentar zum Abschlussbericht des Silvester-Untersuchungsausschusses¶

Köln (ots) - UnwürdigSandro Schmidt zum Abschlussbericht desSilvester-Untersuchungsausschusses¶Man erkennt die Absicht und ist verstimmt. Da tagt derUntersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtages zur KölnerSilvesternacht 2015 rund ein Jahr lang in 60 Sitzungen und verhörtmehr als 170 Zeugen. Und was kommt am Ende in der zusammenfassendenBewertung dabei heraus: politischer Streit.Natürlich möchte eine Opposition sich in einem wichtigen Wahljahrdie Gelegenheit nicht entgehen lassen, eine gerade auf dem Gebiet derInneren Sicherheit wacklige Landesregierung vorzuführen. Und in derTat haben NRW-Innenminister Ralf Jäger und MinisterpräsidentinHannelore Kraft nicht nur in Zusammenhang mit der Aufarbeitung derskandalösen Ereignisse vom 31. Dezember 2015 eine denkbar schlechteFigur abgegeben.Die SPD-Politiker wiederum wollen sich sechs Wochen vor demUrnengang nicht an den Pranger stellen lassen und haben ihreKoalitionsmehrheit im Ausschuss dazu genutzt, die Schuld bei anderenzu suchen: vor allem bei den Kölner Behörden. Ein solchesSchwarze-Peter-Spiel ist jedoch angesichts der Dimension derVorfälle, die damals die gesamte Republik erschüttert haben,unwürdig. Dass man durchaus aus dem Versagen eigentlich allerBeteiligten um die Jahreswende 2015/16 herum lernen kann, hat dieSilvesternacht 2016 unter Beweis gestellt. Gut vorbereitet und gutorganisiert verhinderten Polizei, Stadt und Landesbehörden invorbildlicher Zusammenarbeit, dass es rund um den Kölner Dom zuähnlich anarchischen Szenen kommen konnte wie im Vorjahr. Dass manaber als politisch Verantwortlicher offenbar eigene Fehler nichteingestehen kann, zeugt nicht von Stärke. Im Gegenteil. Selbst ineinem Wahljahr.Ihre Meinung an: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauSandro SchmidtTelefon: 0228-6688-526print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: K?lnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell