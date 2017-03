Kölnische Rundschau: Kommentar zu Ungarns Asylpolitik

Köln (ots) - SchändlichSandro Schmidt zu Ungarns FlüchtlingspolitikInternierungslager für vor Bürgerkrieg und Not geflüchteteMenschen: Das hat uns in der Europäischen Union gerade noch gefehlt.Völlig zu Recht nennt das UN-Flüchtlingshilfswerk den Beschluss desungarischen Parlaments "zutiefst beunruhigend". Er ist unwürdig einesLandes, das sich zu einer Menschenrechten und westlichen Wertenverpflichteten Gemeinschaft zugehörig fühlen will. Unbestritten habenderzeit viele Staaten des alten Kontinents Probleme, auf dieMassenwanderungen als Folge des Elends in Afrika, im zerrüttetenNahen Osten oder in Afghanistan einerseits menschlich angemessen undandererseits für die eigene Bevölkerung verkraftbar zu reagieren. Undgerade in der Bundesrepublik sollten wir nicht heuchlerisch so tun,als ob das politisch sich nun in anderen Zusammenhängen verheerendauswirkende Flüchtlingsabkommen mit dem türkischen Despoten RecepTayyip Erdogan der reinen Lehre humanitären Handels entspräche. Dochist es immer noch ein entscheidender Unterschied, ob man pragmatischversucht, Wanderungsbewegungen Hunderttausender zu ordnen. Oder obman - wenige Hundert - Männer, Frauen und Kinder in Not ausfremdenfeindlichen Erwägungen heraus einfach wegsperrt, weil einemwie Ungarns Regierungschef Viktor Orban deren Nationalität, Religionoder Kultur nicht passt. Das ist schändlich. Es wird Zeit, dass dieEU für Staaten mit solchem Verhalten angemessene Sanktionen findetund durchsetzt - sonst verliert die europäische Idee selbst ihreGlaubwürdigkeit.Pressekontakt:Kölnische RundschauSandro SchmidtTelefon: 0228-6688-526print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: K?lnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell