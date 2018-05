Kölnische Rundschau: Kommentar zu Israel

Köln (ots) - Fakten geschaffenSandro Schmidtzum 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels¶Israel feiert. Am 14. Mai 1948 endete das nach dem ErstenWeltkrieg übernommene britische Mandat über Palästina, am gleichenTag proklamierte David Ben Gurion den Staat Israel. 70 Jahre ist diesher. Die Staatsgründung begann mit einem den vor Nazi-Deutschlandgeflohenen Juden von ihren arabischen Nachbarn aufgezwungenen Krieg.Und bis heute ist der Frieden im Heiligen Land nicht eingekehrt.Die Ursachen sind vielfältig. Sie liegen in schwierigen Sachfragenbegründet, weil weiterhin zwei Völker um dasselbe Land streiten. Siesind aber auch in ideologischer Verblendung auf israelischer wie aufpalästinensisch-arabischer Seite begründet. Wenn politische Fragenreligiös und/oder nationalistisch aufgeladen werden, hat esKompromissfindung schwer. Vor allem aber: Wenn Menschen dauerhaftnicht in physischer und sozialer Sicherheit leben können, kann sichfriedliches Zusammenleben nicht entwickeln.Das betrifft die von Israel mitverursachte desolate Lage derPalästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland, die sich gesternwieder in schweren Auseinandersetzungen mit zahlreichen Totenniederschlug. Genauso aber den Versuch des Irans, in Syrien eineweitere bedrohliche militärische Front gegen den jüdischen Staataufzubauen. Jerusalem beantwortete dies am Donnerstag mit denschwersten Luftschlägen auf den Nachbarstaat seit Jahren.Israel muss heute, anders als 1948, nicht mehr um seine Existenzfürchten, aber es muss weiterhin um seine Existenz kämpfen, weil sieauch nach 70 Jahren noch in Wort und Tat infrage gestellt wird.Militärisch und wirtschaftlich ist der jüdische Staat stark, ergehört zu den führenden High-Tech-Nationen der Welt, er kann sich aufmächtige Verbündete verlassen.Allerdings gilt auch: Ohne Erkennen und Anerkennen derWirklichkeit ist sinnvolle Politik nicht möglich. Dazu gehört die inden 1990er Jahren vorhandene, inzwischen abhandengekommene Einsicht,dass man zwar mit einem militärisch vor Kraft strotzenden Land Gegnerin Schach halten kann, Frieden aber nicht erzielen wird. Dazu gehörtebenso die derzeit weder bei Israels Mehrheit noch in derUS-Administration populäre Erkenntnis, dass ein Frieden dieKernbedürfnisse des Gegenübers mit einbeziehen muss.Aufgezwungene Lösungen sind keine verlässlichen. Die AnerkennungJerusalems als Hauptstadt des jüdischen Staates durch die USA und diegestern gefeierte Verlegung der Botschaft dorthin sind deshalbschwerwiegende Fehlleistungen. Sie versperren in einersymbolträchtigen Frage gangbare Kompromisswege. Sie eskalieren, stattzu deeskalieren. In einer aus zahlreichen Gründen in Gewaltversinkenden Region setzt Israel auch heute wie fast immer in seinerGeschichte auf das einseitige Schaffen von Fakten. Das Land istdadurch größer und mächtiger geworden. Zur Ruhe gekommen ist esnicht.Ihre Meinung an: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauSandro SchmidtTelefon: 0228-6688-526print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell