Kölnische Rundschau: Kölner Rabbiner in der Stadt verunglimpft

Köln (ots) - Köln. Der neue Rabbiner der Kölner SynagogengemeindeRabbi Yechiel Brukner ist in Bussen und Bahnen der Stadt massivbeschimpft worden und nimmt daher anders als geplant nun doch einenDienstwagen in Anspruch. Im September hatte der Rabbi seine Arbeit inKöln aufgenommen. Weil er nah an den Menschen der Stadt sein wollte,hatte er zunächst auf einen eigenen Wagen verzichtet. Dieantisemitischen Schmähungen in Kölns Stadtbahnen hätten aber"überhand" genommen, bestätigte der Geschäftsführer derSynagogengemeinde, David Klapheck, der Kölnischen Rundschau. Zukörperlichen Angriffen sei es nicht gekommen. "Es ging aber soweit,dass ihm vorgehalten wurde, die Juden seien doch selbst Schuld an demLeid, dass sie erfahren haben", sagt Klapheck. Die verbalen Angriffeseien aus allen Teilen der Gesellschaft gekommen. Nicht nurMigranten, sondern auch Deutsche aus allen Altersgruppen hätten sichdem Träger der Kippa gegenüber feindlich geäußert. "Ich bin entsetztund wütend", sagte Jürgen Wilhelm, Vorsitzender der KölnischenGesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit der Rundschau."Das ist eine Entwicklung, die ich mir vor zehn Jahren noch nichthätte vorstellen können." Der evangelische Kölner Südstadt-PfarrerHans Mörtter rief dazu auf, bei Verunglimpfungen einzuschreiten. "Wirdürfen nicht schweigen, wenn wir schweigen, wächst das weiter."Pressekontakt:Kölnische RundschauJens MeifertTelefon: 0221-1632-498print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell